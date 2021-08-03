Верховный лидер Ирана утвердил нового президента страны

Раиси получил президентский мандат от лидера исламской революции. В начале церемонии министр внутренних дел Абдулреза Рахмани Фазли представил отчет о президентских выборах 18 июня, на которых Раиси одержал "уверенную победу", сказано в сообщении.

Инаугурация Раиси пройдет 5 августа. По сведениям Tehran Times, на ней будут присутствовать 115 представителей из 73 государств, в частности 10 президентов, 20 спикеров парламента, 11 министров иностранных дел, специальные посланники, заместители спикеров парламента, главы парламентских комитетов и парламентские делегации.