Верховный суд Непала решил выпустить на свободу известного серийного убийцу Чарльза Собраджа

По словам официального представителя суда Бимал Паудель, суд вынес решение на основании возраста и состояния здоровья подсудимого. Суд заявил, что Собрадж страдает от болезни сердца и нуждается в операции на открытом сердце.

Собрадж, которому сейчас 78 лет, отбывал пожизненное заключение в тюрьме в пригороде Катманду Бхактапура за убийство двух туристов в 1975 году, но многие из его предполагаемых убийств остаются нераскрытыми.

Представитель добавил, что коллегия из двух судей Верховного суда приказала правительству немедленно освободить его и депортировать в свою страну в течение 15 дней.