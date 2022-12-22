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Верховный суд Непала решил выпустить на свободу известного серийного убийцу Чарльза Собраджа

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Собраджа решили освободить по состоянию здоровья
Собраджа решили освободить по состоянию здоровья
Фото: EPA

Верховный суд Непала 21 декабря постановил освободить из тюрьмы Чарльза Собраджа – известного французского серийного убийцу, по истории которого был снят сериал "Змей". Об этом сообщает CNN.

По словам официального представителя суда Бимал Паудель, суд вынес решение на основании возраста и состояния здоровья подсудимого. Суд заявил, что Собрадж страдает от болезни сердца и нуждается в операции на открытом сердце.

Собрадж, которому сейчас 78 лет, отбывал пожизненное заключение в тюрьме в пригороде Катманду Бхактапура за убийство двух туристов в 1975 году, но многие из его предполагаемых убийств остаются нераскрытыми.

Представитель добавил, что коллегия из двух судей Верховного суда приказала правительству немедленно освободить его и депортировать в свою страну в течение 15 дней.

Контекст:

Родившийся во вьетнамском Сайгоне, находящемся под управлением Франции, Собрадж впервые был заключен в тюрьму в Париже в 1963 году за кражу со взломом. Впоследствии его обвинили в совершении преступлений в ряде стран: Франции, Греции, Турции, Иране, Афганистане, Пакистане, Непале, Индии, Таиланде и Малайзии.

Он также сбежал из тюрем в нескольких странах, а его склонность к уклонению от властей принесла ему прозвище Змей.

По словам его биографов, Собрадж в конце концов признался как минимум в 12 убийствах в период с 1972 по 1976 год и намекнул интервьюерам на других, прежде чем отказаться от признаний перед дальнейшими судебными разбирательствами. Истинное число его жертв неизвестно.

В 2014 году непальский суд признал Собраджа виновным в убийстве канадского туриста Лорана Карьера в 1975 году.

Драма BBC/Netflix 2021 года под названием "Змей" основана на истории предполагаемых убийств Собраджа. В ней рассказывается, как в течение многих лет он уклонялся от закона по всей Азии, поскольку якобы накачивал, грабил и убивал туристов на так называемой "тропе хиппи".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Франция, убийство, тюрьма, Непал, Вьетнам, приговор, CNN, жертвы, преступление, сериал, пожизненное заключение, суд
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