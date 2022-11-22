Убийца пластического хирурга в Киеве получил пожизненное заключение – прокуратура

Медика застрелили 2 февраля 2020 года у подъезда дома в Киеве

Следствие установило, что в конце 2019 года исполнитель преступления – гражданин Кыргызской Республики 1982 года рождения – получил заказ на совершение убийства владельца частной практикой пластической хирургии в клинике DMK Ukraine.

В качестве сообщника он привлек знакомого гражданина России. Орудием убийства стал пистолет Макарова, модифицированный глушителем.

Убийство произошло 2 февраля 2020 года на улице Саксаганского в Киеве. Преступление было снято камерой видеонаблюдения. Убийца произвел четыре прицельных выстрела. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

Исполнителя преступления задержали через две недели в Одессе при попытке уехать за пределы Украины. Одновременно в Киеве правоохранители задержали и его сообщника. У обоих задержанных были изъяты поддельные документы.

"На основании предоставленных прокурором доказательств и учитывая его жесткую и принципиальную позицию по наказанию, суд присяжных приговорил исполнителя убийства к пожизненному лишению свободы, а его сообщника – к 15 годам лишения свободы, – говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Сообщник преступника получил наказание в виде 15 лет тюремного заключения.

"Украинская правда" со ссылкой на спикера прокуратуры Надежду Максимец пишет, что исполнитель преступления частично признал свою вину, но при этом пытался убедить суд в том, что убийство врача он совершил из-за личной мести. Его сообщник вообще отрицал свою причастность к произошедшему.