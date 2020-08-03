Верховный суд Польши отклонил жалобу оппозиции на результаты выборов президента

Команда оппозиционного кандидата в президенты Польши Рафала Тшасковского опротестовала итоги выборов президента, победу на которых одержал действующий глава государства Анджей Дуда. В Верховном суде посчитали, что доказательств нарушения Избирательного кодекса предоставлено не было.

1 августа Верховный суд Польши оставил без рассмотрения жалобу команды кандидата в президенты Рафала Тшасковского на итоги избирательной кампании. Об этом заявил судья Александр Стемпковский, информирует Onet.

Часть претензий касалась даты выборов, установленной законодателем. Верховный суд посчитал, что это находится вне его юрисдикции.

Также судьи отклонили жалобу на нарушение Избирательного кодекса соперником Тшасковского Анджеем Дудой, который баллотировался на второй срок и выиграл. Как пояснил Стемпковский, доказательства нарушений представлены не были. Заявители передали суду распечатку заявлений граждан со специально созданного сайта, при этом проверку сообщений никто не проводил, сказал член суда.

Многие заявления не указывали место, где якобы происходили нарушения со стороны команды Дуды; кроме того, зачастую сообщения были отправлены с анонимных адресов электронной почты, сказал Стемпковский.

Второй тур президентских выборов в Польше состоялся 12 июля. Действующий глава государства Дуда победил с результатом 51,03% (10 440 648 голосов), его соперник – мэр Варшавы Тшасковский, представляющий оппозицию, – набрал 48,97% (10 018 263).

16 июля оппозиционная партия "Гражданская платформа" сообщила о намерении обжаловать результаты выборов в Верховном суде. В политсиле заявили, что у десятков тысяч поляков украли право голоса и что кандидаты находились в неравных условиях.