Верховный суд РФ ликвидировал партию племянника Путина

16 ноября Верховный суд России принял решение ликвидировать политическую партию "Народ против коррупции", которую возглавляет двоюродный племянник президента Владимира Путина Роман Путин. Информация об этом размещена в картотеке суда.
Ликвидировать партию в сентябре требовало министерство юстиции РФ.
Член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко 10 сентября рассказал "Коммерсанту", что до конца 2020 года в России могут ликвидировать четыре партии, которые в течение семи лет не участвовали в выборах. В их число среди прочих вошла партия "Народ против коррупции", которую зарегистрировали в 2013 году.
Роману Путину 42 года. Он занимался консалтингом, возглавлял российскую федерацию тхэквондо. В начале 2000-х служил в ФСБ.
Роман Путин утверждал, что крайне редко видится с высокопоставленным родственником.