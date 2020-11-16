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Верховный суд РФ ликвидировал партию племянника Путина

Решение о ликвидации партии "Народ против коррупции", главой которой является Роман Путин, двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина, Верховный суд России принял по иску минюста.

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Иск минюста Верховный суд РФ удовлетворил 16 ноября
Иск минюста Верховный суд РФ удовлетворил 16 ноября
Фото: Верховный Суд Российской Федерации / Facebook

16 ноября Верховный суд России принял решение ликвидировать политическую партию "Народ против коррупции", которую возглавляет двоюродный племянник президента Владимира Путина Роман Путин. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Ликвидировать партию в сентябре требовало министерство юстиции РФ.

Член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко 10 сентября рассказал "Коммерсанту", что до конца 2020 года в России могут ликвидировать четыре партии, которые в течение семи лет не участвовали в выборах. В их число среди прочих вошла партия "Народ против коррупции", которую зарегистрировали в 2013 году.

Роману Путину 42 года. Он занимался консалтингом, возглавлял российскую федерацию тхэквондо. В начале 2000-х служил в ФСБ.

Роман Путин утверждал, что крайне редко видится с высокопоставленным родственником.

Теги: Россия, Владимир Путин, Минюст, Верховный суд РФ, партия, суд, Роман Путин
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