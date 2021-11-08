Власти Грузии выплатят надбавку пенсионерам, которые вакцинируются от коронавруса

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта Фото: EPA

Доплаты получат пенсионеры, которые вакцинируются до 1 января 2022 года. 200 лари будут начислены после первой прививки.

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, в Грузии низкий показатель вакцинации от COVID-19 – двумя дозами привиты 33% жителей страны. Меньше всего граждан страны вакцинировано в сельских регионах, отмечают журналисты.

По данным грузинских медиков, почти 99% пациентов, попавших в реанимацию и умерших от коронавирусной болезни, не были привиты.