Власти Грузии выплатят надбавку пенсионерам, которые вакцинируются от коронавруса

Доплаты получат пенсионеры, которые вакцинируются до 1 января 2022 года. 200 лари будут начислены после первой прививки.
Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, в Грузии низкий показатель вакцинации от COVID-19 – двумя дозами привиты 33% жителей страны. Меньше всего граждан страны вакцинировано в сельских регионах, отмечают журналисты.
По данным грузинских медиков, почти 99% пациентов, попавших в реанимацию и умерших от коронавирусной болезни, не были привиты.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Грузии за время пандемии выявили 755 тыс. случаев COVID-19, в стране умерло 10,5 тыс. человек.
Вакцинация от коронавируса в стране началась 15 марта, сообщало "Эхо Кавказа". Массовый характер кампания приобрела 5 июля. В стране используют препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Sinovac Biotech и Pfizer/BioNTech.
Население Грузии составляет 3,7 млн человек.