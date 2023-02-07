Власти Латвии рассматривают вопрос о лишении гражданства российского бизнесмена Авена

Агентство напомнило, что в апреле 2022 года парламент Латвии принял закон, который позволяет властям лишать гражданства владельцев более одного паспорта, уличенных в поддержке геноцида, преступлений против мира и угроз территориальной целостности и конституционному строю демократических государств.
Если спецслужбы Латвии обнаружат, что Авен нарушил закон, соответствующее уведомление будет направлено в Управление по делам гражданства и миграции для принятия решения, которое впоследствии может быть обжаловано в суде.
Авен отказался от комментариев. Дед миллиардера был латышом, а гражданство он получил в 2016 году после выполнения требований натурализации и сдачи языкового экзамена.
Авен занимает 29-ю строчку российского Forbes, его состояние – $4,3 млрд. В феврале 2022 года против него ввел санкции Евросоюз (Авен их оспаривает), а в марте 2022 года – Великобритания.
Также Авен находится под санкциями Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии, отмечает Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции. В агентстве его называют одним из ближайших олигархов президента РФ Владимира Путина и близким другом главы "Роснефти" Игоря Сечина.