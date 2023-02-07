Власти Латвии рассматривают вопрос о лишении гражданства российского бизнесмена Авена

Авен находится под санкциями ЕС, Великобритании и еще ряда стран Фото: EPA

Агентство напомнило, что в апреле 2022 года парламент Латвии принял закон, который позволяет властям лишать гражданства владельцев более одного паспорта, уличенных в поддержке геноцида, преступлений против мира и угроз территориальной целостности и конституционному строю демократических государств.

Если спецслужбы Латвии обнаружат, что Авен нарушил закон, соответствующее уведомление будет направлено в Управление по делам гражданства и миграции для принятия решения, которое впоследствии может быть обжаловано в суде.

Авен отказался от комментариев. Дед миллиардера был латышом, а гражданство он получил в 2016 году после выполнения требований натурализации и сдачи языкового экзамена.