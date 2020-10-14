ГОРДОН
 
 
МИР

Власти Перу открыли Мачу-Пикчу для единственного туриста

Японец Джесси Катаяма прилетел в Перу с началом пандемии коронавируса в марте этого года, он хотел посмотреть древний город инков Мачу-Пикчу. Через семь месяцев своего пребывания в стране турист попросил власти Перу дать ему возможность увидеть закрытую на карантин достопримечательность.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мачу-Пикчу древний город инков
Мачу-Пикчу – древний город инков
Фото: ЕРА

Перу открыло древний город инков Мачу-Пикчу для одного японского туриста, который ждал почти семь месяцев, чтобы посетить объект всемирного наследия. Об этом сообщил телеканал CNN.

Джесси Катаяма из Японии в марте прибыл в город Агуас-Кальентес неподалеку от Мачу-Пикчу, однако из-за коронавируса власти Перу закрыли доступ к туристическим достопримечательностям. 

Семь месяцев японец жил в стране в небольшой арендованной комнате. Закрытие границ не позволило ему посетить другие страны Южной Америки, потому он посетил все доступные достопримечательности в Перу. 

Когда у японца почти закончились деньги, он обратился в туристическую компанию, после чего при помощи министерства культуры Перу ему выдали разрешение на посещение Мачу-Пикчу.

Вместе с ним на прогулку по древнему городу отправились директор археологического комплекса и два фотографа. Катаяма оказался одним из немногих, кто посмотрел на город без толп людей.

Власти планируют вскоре открыть Мачу-Пикчу для туристов, ограничив посещаемость до 30% от обычной. Когда это произойдет, пока неизвестно. 

Мачу-Пикчу – город цивилизации инков, расположенный в Андах над долиной реки Урубамба. Город был основан в XV веке, а позже заброшен. Мачу-Пикчу известен тем, что все стены построены без использования склеивающего материала. Ученые до сих пор точно не установили предназначение этого города.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заболело почти 40 млн человек, умерло – 1,08 млн. Перу находится на восьмом месте по распространению вируса – 850 тыс. инфицированных, 33,3 тыс. погибших.

Теги: Перу, археология, туристы, карантин, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Ноги несли сами". Яма похвастал забегом на длинную дистанцию в Турции
"Ноги несли сами". Яма похвастал забегом на длинную дистанцию в Турции
Остапчук объяснил, почему не пригласил своих детей к себе на свадьбу
Остапчук объяснил, почему не пригласил своих детей к себе на свадьбу
Кардашян перевела $1 млн на счета армянского благотворительного фонда
Кардашян перевела $1 млн на счета армянского благотворительного фонда
"Что с лицом?", "На пластике побывала?" В сети обсуждают ролик с участием дочери Марка Захарова
"Что с лицом?", "На пластике побывала?" В сети обсуждают ролик с участием дочери Марка Захарова
Цибульская расцеловала себя в зеркале и назвала дату выхода первого альбома
Цибульская расцеловала себя в зеркале и назвала дату выхода первого альбома
  Кандидат в мэры Киева Притула рассказал, что будет делать, если проиграет выборы
  Кандидат в мэры Киева Притула рассказал, что будет делать, если проиграет выборы
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Потап показал, как Каменских встретила его после тренировки
Потап показал, как Каменских встретила его после тренировки
Деббуз вместо Ришара. Во Франции переснимут фильм "Игрушка"
Деббуз вместо Ришара. Во Франции переснимут фильм "Игрушка"
"Я испорченный?" Шепелев рассказал о необычном предложении работодателей
"Я испорченный?" Шепелев рассказал о необычном предложении работодателей
Эмо, стрелки, алкоголь. Jerry Heil рассказала о своем прошлом
Эмо, стрелки, алкоголь. Jerry Heil рассказала о своем прошлом
"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка
"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка
"Натуральная попка круче фотошопа". Певица Луна показала полуголое тело
"Натуральная попка круче фотошопа". Певица Луна показала полуголое тело
"Он такой веселый", "Никогда не видели Чарльза таким счастливым, как сейчас". В сети комментируют визит принца Чарльза к военнослужащим
"Он такой веселый", "Никогда не видели Чарльза таким счастливым, как сейчас". В сети комментируют визит принца Чарльза к военнослужащим
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка
"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS