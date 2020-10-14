Власти Перу открыли Мачу-Пикчу для единственного туриста

Японец Джесси Катаяма прилетел в Перу с началом пандемии коронавируса в марте этого года, он хотел посмотреть древний город инков Мачу-Пикчу. Через семь месяцев своего пребывания в стране турист попросил власти Перу дать ему возможность увидеть закрытую на карантин достопримечательность.

Перу открыло древний город инков Мачу-Пикчу для одного японского туриста, который ждал почти семь месяцев, чтобы посетить объект всемирного наследия. Об этом сообщил телеканал CNN.

Джесси Катаяма из Японии в марте прибыл в город Агуас-Кальентес неподалеку от Мачу-Пикчу, однако из-за коронавируса власти Перу закрыли доступ к туристическим достопримечательностям.

Семь месяцев японец жил в стране в небольшой арендованной комнате. Закрытие границ не позволило ему посетить другие страны Южной Америки, потому он посетил все доступные достопримечательности в Перу.

Когда у японца почти закончились деньги, он обратился в туристическую компанию, после чего при помощи министерства культуры Перу ему выдали разрешение на посещение Мачу-Пикчу.

Вместе с ним на прогулку по древнему городу отправились директор археологического комплекса и два фотографа. Катаяма оказался одним из немногих, кто посмотрел на город без толп людей.

Власти планируют вскоре открыть Мачу-Пикчу для туристов, ограничив посещаемость до 30% от обычной. Когда это произойдет, пока неизвестно.

Мачу-Пикчу – город цивилизации инков, расположенный в Андах над долиной реки Урубамба. Город был основан в XV веке, а позже заброшен. Мачу-Пикчу известен тем, что все стены построены без использования склеивающего материала. Ученые до сих пор точно не установили предназначение этого города.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.