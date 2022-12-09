Власти США решили заблокировать покупку Microsoft издателя видеоигр World of Warcraft и Diablo

Microsoft в январе 2022 года заявила, что купит Activision за $68,7 млрд Фото: EPA

В Федеральной торговой комиссии США, которая следит за соблюдением антимонопольного законодательства, считают, что сделка создает угрозу конкуренции.

"Сегодня мы стремимся помешать Microsoft получить контроль над ведущей независимой игровой студией и использовать ее для нанесения ущерба конкуренции на многочисленных динамичных и быстрорастущих игровых рынках", – сказала директор Бюро по конкуренции Федеральной торговой комиссии Холли Ведова.

Начать разбирательство в суде в Федеральной торговой комиссии планируют в августе 2023 года.