Власти Туркменистана требуют от граждан приносить клятву на Коране об отказе от пользования VPN

В одном из регионов страны сотрудник министерства национальной безопасности, курирующий местный филиал компании "Туркментелеком", заставлял граждан приносить клятву на Коране о том, что они не будут пользоваться VPN.

Журналисты радио пообщались с местной жительницей, которая представилась как Айнур. Более полутора лет она пытается провести в дом интернет, чтобы общаться со своим супругом, который находится на заработках за границей. Пока ее старания не увенчались успехом.

"Я в прошлом году записалась в очередь на проведение интернета к себе домой. Моя очередь наступила спустя полтора года. До того, как получить услуги Wi-Fi, я подписала множество документов. А теперь у меня требуют, чтобы я поклялась на Коране о том, что не буду пользоваться VPN-услугами. А без VPN в интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать", – рассказала она.