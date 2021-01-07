Во Франции грабители украли вина на €350 тыс. Во время погони они бросали эти бутылки в полицию

На французский отель Relais Château за два дня дважды напали грабители. Они украли сотни бутылок дорогого вина общей стоимостью €550 тыс.

Недалеко от города Бон во Франции группа бандитов напала на отель Relais Château и украла оттуда вина на €350 тыс. Об этом сообщает The Guardian.

Нападение произошло рано утром 5 января. Злоумышленники выломали дверь винного погреба и украли оттуда несколько сотен бутылок бургундского вина.

Вследствие проникновения воров в отеле сработала сигнализация и владелец заведения сразу поехал туда. По приезде он заметил фургон злоумышленников и последовал за ним, параллельно вызывая полицию.

Вскоре к погоне присоединился патруль жандармов, но когда они подъехали к фургону бандитов, воры стали бросать бутылки с вином в полицейскую машину. Следователи утверждают, что никто не пострадал, а бутылки, которые воры бросали в лобовое стекло машины жандармов, не попали в цель.

Злоумышленников поймать не удалось, французская полиция объявила их в розыск.

Как отмечает издание, это был уже второй случай ограбления того же отеля за два дня. Всего за сутки до этого воры ворвались в отель и украли из погреба вин на сумму €200 тыс., однако в тот раз сигнализация не сработала. Полицейские пытаются установить, были ли эти кражи организованы одной бандой.