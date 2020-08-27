Во Франции зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса

Впервые с мая во Франции подтверждено более 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Кастекс надеется, что жесткий карантин не понадобится Фото: EPA

За прошедшие сутки во Франции было подтверждено 5429 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные французского правительства.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 253,5 тыс.

Как отмечает BFMTV, это максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса с мая текущего года.

Сегодня утром премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал граждан страны соблюдать карантинные ограничения, носить маски, а также отказаться от проведения семейных праздников и встреч. Он пообещал принять все необходимые меры, чтобы в стране не понадобилось снова вводить жесткий локдаун.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 27 августа в мире коронавирусом заразились 24,19 млн человек, из них 826 тыс. умерли, 15,8 млн выздоровели.