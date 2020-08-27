Во Франции зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки во Франции было подтверждено 5429 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные французского правительства.
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 253,5 тыс.
Как отмечает BFMTV, это максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса с мая текущего года.
Сегодня утром премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал граждан страны соблюдать карантинные ограничения, носить маски, а также отказаться от проведения семейных праздников и встреч. Он пообещал принять все необходимые меры, чтобы в стране не понадобилось снова вводить жесткий локдаун.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К 27 августа в мире коронавирусом заразились 24,19 млн человек, из них 826 тыс. умерли, 15,8 млн выздоровели.