Во Вьетнаме разбился истребитель российского производства, погиб пилот

Истребитель из дивизии ПВО-ВВС, за штурвалом которого находился заместитель командира єскадрильи в звании капитана, разбился при посадке в ходе тренировочного полета.

"Пилоту было приказано прыгнуть с парашютом, но он попытался спасти самолет. Однако самолет разбился, а пилот погиб", – отметили в агентстве.

Причину крушения выясняют следователи.

За последние пять лет это как минимум второй случай крушения Су-22 во Вьетнаме. 26 июля 2018 года Vietnamnet.vn сообщал о крушении такого самолета с двумя пилотами на борту во время учебного полета. Тогда погибли два подполковника вьетнамской армии.