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Военные Мьянмы совершали массовые убийства мирных жителей – BBC

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Военные Мьянмы летом совершили серию массовых убийств мирных жителей, в результате которых погибли не менее 40 человек. Об этом говорится в расследование BBC.

Убийства произошли в июле в ходе нескольких отдельных инцидентов в поселении Кани – оплоте оппозиции в районе Сагинг в Центральной Мьянме.

BBC поговорила с 11 свидетелями в Кани и сравнила их показания с видеозаписями и фотографиями с мобильного телефона, собранными Myanmar Witness – британской неправительственной организацией, которая расследует нарушения прав человека в стране.

По словам свидетелей, солдаты, некоторым из которых было 17 лет, окружили жителей деревни, а затем отделили мужчин и убили их. Видеозаписи и изображения инцидентов показывают, что большинство убитых были перед смертью подвергнуты пыткам, а затем похоронены в неглубоких могилах.

Самое крупное убийство, по данным журналистов, произошло в деревне Инь, где по меньшей мере 14 мужчин были убиты, а их тела брошены в лесной овраг. Свидетели из этой деревни рассказали, что мужчин связали веревками и избили перед смертью.

Мужчина, которому удалось спастись, рассказал, что солдаты в течение нескольких часов перед смертью подвергали мужчин издевательствам. Их связывали, били камнями и прикладами и пытали весь день.

В соседней деревне Зи Бин Двин в конце июля в неглубоких братских могилах были найдены 12 тел, в том числе небольшое тело, возможно, ребенка, и тело человека с инвалидностью. Некоторые были изувечены.

Тело мужчины 60 лет было найдено привязанным к сливовому дереву неподалеку. В распоряжении BBC оказалось видео, на котором был снят этот мужчина. На его теле были явные следы пыток. Его семья рассказала, что его сын и внук бежали, когда военные вошли в деревню, но он остался.

BBC передала сведения обо всех этих массовых убийствах заместителю министра информации Мьянмы и военному представителю генералу За Мин Тун. Он не отрицал, что солдаты совершили массовые убийства. Он заявил, такое может случаться, "когда они относятся к нам, как к врагам, мы имеем право защищаться".

Контекст:

В Мьянме продолжаются протесты после того, как военные 1 февраля этого года отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии "Национальная лига за демократию" и членов правительства.

27 марта в Мьянме прошли самые жесткие разгоны протестов, во время которых силовики застрелили минимум 114 человек, среди них – 13-летняя девочка.

В целом за время протестов в Мьянме по состоянию на 18 декабря погибло 1346 человек, свидетельствуют данные Ассоциации по помощи политическим заключенным (AAPP). В заключении находятся более 11 тыс. человек.

Теги: убийство, протесты, военные, журналисты, Мьянма
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