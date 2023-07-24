ВОЗ предупредил об угрозе пандемии лихорадки денге, в зоне риска – половина мира

Около половины населения мира в настоящее время находится в группе риска, заявил Велаюдхан. По его словам, в Америке уже зарегистрировано около 3 млн случаев заболевания. Есть опасения по поводу южного распространения в Боливию, Парагвай и Перу.

ВОЗ сообщает, что зарегистрированные случаи заболевания, вызывающего лихорадку и мышечную боль, составляют лишь часть от общего числа глобальных инфекций, поскольку большинство случаев протекают бессимптомно. Это приводит к летальному исходу менее чем у 1% людей.

Считается, что более теплый климат помогает комарам быстрее размножаться и позволяет вирусу размножаться внутри их тел. Велаюдхан назвал увеличение движения товаров и людей, а также урбанизацию и связанные с этим проблемы с санитарией в качестве других факторов, обусловивших это увеличение.

На вопрос, как волна тепла, затрагивающая северное полушарие, повлияет на распространение болезни, он сказал, что еще слишком рано говорить.

По его словам, температура выше 45 °C с большей вероятность убьет комара, чем позволит размножаться. Однако комары могут размножаться в резервуарах для хранения воды, где температура не поднимается так высоко, добавил доктор.