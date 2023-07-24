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ВОЗ предупредил об угрозе пандемии лихорадки денге, в зоне риска – половина мира

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Вирус Денге передается человеку инфицированными комарами при укусах
Вирус Денге передается человеку инфицированными комарами при укусах
Фото: depositphotos.com

Всемирная организация здравоохранения предупредила 21 июля, что случаи лихорадки денге в этом году могут достичь почти рекордного уровня, отчасти из-за глобального потепления, которое идет на пользу комарам, которые ее распространяют. Об этом сказал журналистам в Женеве специалист отдела ВОЗ по борьбе с забытыми тропическими болезнями, доктор Раман Велаюдхан, пишет Reuters.

Около половины населения мира в настоящее время находится в группе риска, заявил Велаюдхан. По его словам, в Америке уже зарегистрировано около 3 млн случаев заболевания. Есть опасения по поводу южного распространения в Боливию, Парагвай и Перу.

ВОЗ сообщает, что зарегистрированные случаи заболевания, вызывающего лихорадку и мышечную боль, составляют лишь часть от общего числа глобальных инфекций, поскольку большинство случаев протекают бессимптомно. Это приводит к летальному исходу менее чем у 1% людей.

Считается, что более теплый климат помогает комарам быстрее размножаться и позволяет вирусу размножаться внутри их тел. Велаюдхан назвал увеличение движения товаров и людей, а также урбанизацию и связанные с этим проблемы с санитарией в качестве других факторов, обусловивших это увеличение.

На вопрос, как волна тепла, затрагивающая северное полушарие, повлияет на распространение болезни, он сказал, что еще слишком рано говорить.

По его словам, температура выше 45 °C с большей вероятность убьет комара, чем позволит размножаться. Однако комары могут размножаться в резервуарах для хранения воды, где температура не поднимается так высоко, добавил доктор.

Контекст:Как говорится на сайте ВОЗ, Денге – вирусная инфекция, вызываемая вирусом денге (DENV) и передаваемая человеку инфицированными комарами при укусах.

В настоящее время риску денге подвергается примерно половина мирового населения, а количество случаев заражения оценивается на уровне 100–400 млн ежегодно.

Денге распространена в районах с тропическим и субтропическим климатом по всему миру, главным образом в городских и пригородных районах.
Многие случаи инфицирования DENV протекают бессимптомно или с легкими симптомами, однако в отдельных случаях DENV может вызывать более тяжелое течение болезни и даже приводить к смерти.

Условием успешной профилактики и контроля денге является борьба с переносчиками инфекции. Специфического лечения денге/тяжелой денге не существует, однако ее своевременное выявление и оказание надлежащей медицинской помощи способствуют значительному снижению показателей смертности от тяжелой денге.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: медицина, климат, ВОЗ, лечение, Всемирная организация здравоохранения, болезнь, инфекция, комары, здравоохранение, лихорадка
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