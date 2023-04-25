ВОЗ предупредила о "высоком риске биологической опасности" в Судане из-за захвата лаборатории с инфекциями

Какая сторона захватила лабораторию в столице Судана Хартуме, он не уточнил, но подчеркнул, что существует "высокий риск биологической опасности".
В захваченной лаборатории, по данным ВОЗ, хранятся возбудители кори и холеры, а также другие опасные материалы.
Абид объяснил, что технические специалисты не смогли получить доступ к лаборатории для правильного обращения с материалами.
15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями Сил быстрого реагирования.
RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".
В результате боев в аэропорту Хартума сгорел украинский самолет компании SkyUp. Никто из экипажа не пострадал.
23 апреля США и Великобритания сообщили об эвакуации своих дипломатов из Судана.
25 апреля стало известно, что спасательную операцию по эвакуации своих граждан из Судана также провела и Украина.
24 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что участники конфликта в Судане договорились о временном перемирии.