ВОЗ предупредила о "высоком риске биологической опасности" в Судане из-за захвата лаборатории с инфекциями

Представители ВОЗ говорят, что не могут попасть в лабораторию Фото: ЕРА

Какая сторона захватила лабораторию в столице Судана Хартуме, он не уточнил, но подчеркнул, что существует "высокий риск биологической опасности".

В захваченной лаборатории, по данным ВОЗ, хранятся возбудители кори и холеры, а также другие опасные материалы.

Абид объяснил, что технические специалисты не смогли получить доступ к лаборатории для правильного обращения с материалами.