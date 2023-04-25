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ВОЗ предупредила о "высоком риске биологической опасности" в Судане из-за захвата лаборатории с инфекциями

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Представители ВОЗ говорят, что не могут попасть в лабораторию
Представители ВОЗ говорят, что не могут попасть в лабораторию
Фото: ЕРА

Одна из сторон вооруженного конфликта в Судане захватила Национальную лабораторию общественного здравоохранения, в которой находятся опасные материалы. Об этом по видеосвязи сообщил 25 апреля журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Судане Нима Саид Абид, пишет Reuters.

Какая сторона захватила лабораторию в столице Судана Хартуме, он не уточнил, но подчеркнул, что существует "высокий риск биологической опасности".

В захваченной лаборатории, по данным ВОЗ, хранятся возбудители кори и холеры, а также другие опасные материалы.

Абид объяснил, что технические специалисты не смогли получить доступ к лаборатории для правильного обращения с материалами.

Контекст:

15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями Сил быстрого реагирования.

RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".

В результате боев в аэропорту Хартума сгорел украинский самолет компании SkyUp. Никто из экипажа не пострадал.

23 апреля США и Великобритания сообщили об эвакуации своих дипломатов из Судана.

25 апреля стало известно, что спасательную операцию по эвакуации своих граждан из Судана также провела и Украина.

24 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что участники конфликта в Судане договорились о временном перемирии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ВОЗ, Судан, конфликт, холера, корь, инфекция, биология
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