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США и Великобритания эвакуировали дипломатов из Судана

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Из-за беспорядков из Судана эвакуируют дипломатов
Из-за беспорядков из Судана эвакуируют дипломатов
Фото: EPA

Великобритания и США эвакуировали своих дипломатов и членов их семей из охваченного вооруженным конфликтом Судана. Об этом сообщили в Twitter премьер-министр Великобритании Риши Сунак и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Сунак сообщил, что вооруженные силы Великобритании завершили сложную и быструю эвакуацию британских дипломатов и их семей из Судана на фоне значительной эскалации насилия и угроз персоналу посольства.

"Я отдаю должное самоотверженности наших дипломатов и храбрости военнослужащих, проводивших эту тяжелую операцию. Мы продолжаем принимать все меры, чтобы прекратить кровопролитие в Судане и обеспечить безопасность остающихся в стране британских граждан", – написал он.

Сунак призвал стороны сложить оружие и ввести немедленное гуманитарное прекращение огня, чтобы обеспечить возможность гражданским лицам покинуть зоны конфликта.

Блинкен сообщил, что Госдеп США прекратил работу в столице Судана Хартуме и эвакуировал весь персонал США и их семьи.

"Мы продолжаем помогать американцам в планировании безопасности. Мы также будем продолжать настаивать на расширении режима прекращения огня, чтобы предотвратить дальнейший вред суданской нации", – написал он.

Контекст:

15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями RSF.

RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".

В результате боев в аэропорту Хартума сгорел украинский самолет компании SkyUp. Никто из экипажа не пострадал.

Вооруженный конфликт в Судане сопровождался жертвами. По данным ВОЗ на 23 апреля, погибло 420 человек, включая 264 мирных жителя, ранения получили 3,7 тыс. человек.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, Великобритания, эвакуация, Судан, Энтони Блинкен, конфликт, дипломаты, Риши Сунак
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