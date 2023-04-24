США и Великобритания эвакуировали дипломатов из Судана

Сунак сообщил, что вооруженные силы Великобритании завершили сложную и быструю эвакуацию британских дипломатов и их семей из Судана на фоне значительной эскалации насилия и угроз персоналу посольства.

"Я отдаю должное самоотверженности наших дипломатов и храбрости военнослужащих, проводивших эту тяжелую операцию. Мы продолжаем принимать все меры, чтобы прекратить кровопролитие в Судане и обеспечить безопасность остающихся в стране британских граждан", – написал он.

Сунак призвал стороны сложить оружие и ввести немедленное гуманитарное прекращение огня, чтобы обеспечить возможность гражданским лицам покинуть зоны конфликта.

UK armed forces have completed a complex and rapid evacuation of British diplomats and their families from Sudan, amid a significant escalation in violence and threats to embassy staff.



I pay tribute to the commitment of our diplomats and bravery of the military personnel who… — Rishi Sunak (@RishiSunak) April 23, 2023

Блинкен сообщил, что Госдеп США прекратил работу в столице Судана Хартуме и эвакуировал весь персонал США и их семьи.

"Мы продолжаем помогать американцам в планировании безопасности. Мы также будем продолжать настаивать на расширении режима прекращения огня, чтобы предотвратить дальнейший вред суданской нации", – написал он.