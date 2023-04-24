США и Великобритания эвакуировали дипломатов из Судана

Сунак сообщил, что вооруженные силы Великобритании завершили сложную и быструю эвакуацию британских дипломатов и их семей из Судана на фоне значительной эскалации насилия и угроз персоналу посольства.
"Я отдаю должное самоотверженности наших дипломатов и храбрости военнослужащих, проводивших эту тяжелую операцию. Мы продолжаем принимать все меры, чтобы прекратить кровопролитие в Судане и обеспечить безопасность остающихся в стране британских граждан", – написал он.
Сунак призвал стороны сложить оружие и ввести немедленное гуманитарное прекращение огня, чтобы обеспечить возможность гражданским лицам покинуть зоны конфликта.
UK armed forces have completed a complex and rapid evacuation of British diplomats and their families from Sudan, amid a significant escalation in violence and threats to embassy staff.— Rishi Sunak (@RishiSunak) April 23, 2023
I pay tribute to the commitment of our diplomats and bravery of the military personnel who…
Блинкен сообщил, что Госдеп США прекратил работу в столице Судана Хартуме и эвакуировал весь персонал США и их семьи.
"Мы продолжаем помогать американцам в планировании безопасности. Мы также будем продолжать настаивать на расширении режима прекращения огня, чтобы предотвратить дальнейший вред суданской нации", – написал он.
15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями RSF.
RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".
В результате боев в аэропорту Хартума сгорел украинский самолет компании SkyUp. Никто из экипажа не пострадал.
Вооруженный конфликт в Судане сопровождался жертвами. По данным ВОЗ на 23 апреля, погибло 420 человек, включая 264 мирных жителя, ранения получили 3,7 тыс. человек.