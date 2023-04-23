В Судане протестующие напали на тюрьму. Там содержится бывший президент, которого собирались передать Международному уголовному суду

Омар аль-Башир был свергнут в апреле 2019 года и обвинен в коррупции и геноциде Фото: ЕРА

По его данным, рядом с тюрьмой произошло столкновение между регулярной армии с силами быстрого реагирования (RSF). Многим заключенным удалось сбежать, однако аль-Башир по-прежнему остается внутри, передает телеканал.

Associated Press со ссылкой на анонимного чиновника подтверждает, что несколько заключенных сбежали, однако аль-Башир все еще находится в камере. При этом чиновник добавил, что некоторые заключенные убиты и ранены.

Как поясняет BBC Nеws, беспорядки в Судане в апреле 2023 года начались из-за плана по включению сил RSF (численностью около 100 тыс. человек) в состав регулярной армии (RSF отказывается выполнять это требование) и споров о том, кто возглавит армию после этого.

Омар аль-Башир был свергнут в апреле 2019 года после 30-летнего правления, 14 декабря 2019 года он был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

Второй судебный процесс над ним, по обвинению в незаконном захвате власти в 1989 году, пока не закончен. После его окончания власти Судана обещали передать аль-Башира Международному уголовному суду, который выдал два ордера на его арест – в 2009 году по обвинению в преступлениях против человечности и военных преступлениях и в 2010 году по обвинению в геноциде.