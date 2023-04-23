В Судане протестующие напали на тюрьму. Там содержится бывший президент, которого собирались передать Международному уголовному суду

По его данным, рядом с тюрьмой произошло столкновение между регулярной армии с силами быстрого реагирования (RSF). Многим заключенным удалось сбежать, однако аль-Башир по-прежнему остается внутри, передает телеканал.
Associated Press со ссылкой на анонимного чиновника подтверждает, что несколько заключенных сбежали, однако аль-Башир все еще находится в камере. При этом чиновник добавил, что некоторые заключенные убиты и ранены.
Как поясняет BBC Nеws, беспорядки в Судане в апреле 2023 года начались из-за плана по включению сил RSF (численностью около 100 тыс. человек) в состав регулярной армии (RSF отказывается выполнять это требование) и споров о том, кто возглавит армию после этого.
Омар аль-Башир был свергнут в апреле 2019 года после 30-летнего правления, 14 декабря 2019 года он был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции.
Второй судебный процесс над ним, по обвинению в незаконном захвате власти в 1989 году, пока не закончен. После его окончания власти Судана обещали передать аль-Башира Международному уголовному суду, который выдал два ордера на его арест – в 2009 году по обвинению в преступлениях против человечности и военных преступлениях и в 2010 году по обвинению в геноциде.
15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями RSF.
RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".
В результате боев в аэропорту Хартума сгорел украинский самолет компании SkyUp. Никто из экипажа не пострадал.
Вооруженный конфликт в Судане сопровождался жертвами. К 21 апреля, по данным ВОЗ, было известно о более чем 400 погибших и 3,5 тыс. раненых.