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Украина провела спасательную операцию по эвакуации граждан с территории Судана – ГУР МО

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Украинцев эвакуировали из Хартума
Украинцев эвакуировали из Хартума
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Главное управление разведки Минобороны Украины в координации с Офисом президента и Министерством иностранных дел успешно эвакуировало мирных украинцев из охваченного боями Хартума – столицы Судана. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба ГУР в Telegram.

При непрерывных боях, несоблюдении режима тишины, отсутствии пищи, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины, говорится в сообщении. В основном это авиационные специалисты – пилоты, техники – и члены их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу.

В общей сложности спасены 138 граждан, среди них 35 женщин и 12 детей.

В настоящее время все эвакуированные находятся в безопасности на территории Египта, сообщает ГУР. Им предоставлена необходимая медицинская помощь, питание и вода. Граждане Украины обеспечены визовой и документарной поддержкой и ожидают скорейшего возвращения домой.

Контекст:

15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями Сил быстрого реагирования (RSF).

RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".

В результате боев в аэропорту Хартума сгорел украинский самолет компании SkyUp. Никто из экипажа не пострадал.

23 апреля США и Великобритания сообщили об эвакуации своих дипломатов из Судана.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: эвакуация, Судан, украинцы, конфликт, ГУР Минобороны Украины
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