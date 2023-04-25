Украина провела спасательную операцию по эвакуации граждан с территории Судана – ГУР МО

При непрерывных боях, несоблюдении режима тишины, отсутствии пищи, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины, говорится в сообщении. В основном это авиационные специалисты – пилоты, техники – и члены их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу.
В общей сложности спасены 138 граждан, среди них 35 женщин и 12 детей.
В настоящее время все эвакуированные находятся в безопасности на территории Египта, сообщает ГУР. Им предоставлена необходимая медицинская помощь, питание и вода. Граждане Украины обеспечены визовой и документарной поддержкой и ожидают скорейшего возвращения домой.
15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями Сил быстрого реагирования (RSF).
RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".
В результате боев в аэропорту Хартума сгорел украинский самолет компании SkyUp. Никто из экипажа не пострадал.
23 апреля США и Великобритания сообщили об эвакуации своих дипломатов из Судана.