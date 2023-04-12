ГОРДОН
 
 
МИР

В Китае зарегистрировали первую смерть человека от птичьего гриппа H3N8 – ВОЗ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Заражение человека птичьим гриппом впервые зарегистрировали в 1997 году
Заражение человека птичьим гриппом впервые зарегистрировали в 1997 году
Фото: ЕРА (архив)

11 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о смерти жительницы Китая от птичьего гриппа штамма H3N8.

В ВОЗ отметили, что такой штамм птичьего гриппа редко встречается у людей, а умершая стала первой жертвой H3N8.

Женщина жила в провинции Гуандун на юге Китая, ей было 56 лет.

Птичий грипп с данным штаммом обнаружили у нее 22 февраля, госпитализировали ее 3 марта с тяжелой формой пневмонии, а скончалась пациентка 16 марта.

"В анамнезе у нее был контакт с живой домашней птицей до начала заболевания, а также присутствие диких птиц вокруг ее дома. Ни у кого из близких контактов заболевшей не развилась инфекция или симптомы заболевания на момент сообщения. Образцы окружающей среды были собраны по месту жительства пациентки и на влажном рынке (где продаются скоропортящиеся продукты. – "ГОРДОН"), там пациентка проводила время до начала болезни. Результаты тестирования показали, что образцы, собранные на влажном рынке, оказались положительными на [птичий] грипп", – объяснили в ВОЗ.

По данным организации, всего в мире были зарегистрированы три пациента с H3N8, все трое – в Китае.

Контекст:

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным заболеванием птиц. Он может мутировать и приобретать генетические изменения, которые повышают его потенциал пандемии.

Обычно вирусы птичьего гриппа не инфицируют человека. Однако некоторые высокопатогенные штаммы могут вызывать тяжелую респираторную болезнь у людей. В большинстве случаев инфицированные люди имели тесные контакты с зараженными домашними птицами или предметами, испачканными их пометом, отметили в ВОЗ.

Заражение человека одним из штаммов птичьего гриппа впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 году.

Вспышки птичьего гриппа ВОЗ фиксировала в 2021 году в Азии и Европе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: смерть, ВОЗ, птичий грипп, пневмония, жертвы, Всемирная организация здравоохранения, болезнь, женщины, инфекция, штамм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео
"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео
Галина ГРИШИНА
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать
Галина ГРИШИНА
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
Галина ГРИШИНА
Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов
Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
Галина ГРИШИНА
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту
24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту
Уничтожат всех вредителей. Названы самые эффективные средства для второго опрыскивания черешни
Уничтожат всех вредителей. Названы самые эффективные средства для второго опрыскивания черешни
"Давай так и через 20 лет?" Мишина станцевала в воде со своим 11-летним сыном
"Давай так и через 20 лет?" Мишина станцевала в воде со своим 11-летним сыном
Цыплята, крашенки, кролики и пасхальная корзина. Яркий маникюр с праздничным декором
Цыплята, крашенки, кролики и пасхальная корзина. Яркий маникюр с праздничным декором
С Кацуриным, его другом и известной бизнесвумен. Дорофеева поделилась серией снимков
С Кацуриным, его другом и известной бизнесвумен. Дорофеева поделилась серией снимков
  Вайкуле: Столько говорят: “А кто, если не Путин?” Было бы замечательно, если бы президентом РФ стал Галкин
  Вайкуле: Столько говорят: “А кто, если не Путин?” Было бы замечательно, если бы президентом РФ стал Галкин G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (63849) G
2
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (59506)
3
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (47280)
4
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (47051)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (45847)
6
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (43946)
7
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (41251)
8
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (38907)
 
 
 
 