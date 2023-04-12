В Китае зарегистрировали первую смерть человека от птичьего гриппа H3N8 – ВОЗ

В ВОЗ отметили, что такой штамм птичьего гриппа редко встречается у людей, а умершая стала первой жертвой H3N8.

Женщина жила в провинции Гуандун на юге Китая, ей было 56 лет.

Птичий грипп с данным штаммом обнаружили у нее 22 февраля, госпитализировали ее 3 марта с тяжелой формой пневмонии, а скончалась пациентка 16 марта.

"В анамнезе у нее был контакт с живой домашней птицей до начала заболевания, а также присутствие диких птиц вокруг ее дома. Ни у кого из близких контактов заболевшей не развилась инфекция или симптомы заболевания на момент сообщения. Образцы окружающей среды были собраны по месту жительства пациентки и на влажном рынке (где продаются скоропортящиеся продукты. – "ГОРДОН"), там пациентка проводила время до начала болезни. Результаты тестирования показали, что образцы, собранные на влажном рынке, оказались положительными на [птичий] грипп", – объяснили в ВОЗ.

По данным организации, всего в мире были зарегистрированы три пациента с H3N8, все трое – в Китае.