В Японии обнаружили очаг птичьего гриппа

В населенном пункте Хигасиоми японской префектуры Сига выявили птичий грипп на одной из ферм. Власти префектуры считают, что существует высокая вероятность заражения высокопатогенным вирусом.

В японской префектуре Сига выявили вспышку птичьего гриппа. На ферме в населенном пункте Хигасиоми обнаружили 50 погибших кур, сообщило 13 декабря агентство Kyodo 12 декабря.

Специалисты обследовали 13 кур. Анализы показали положительную реакцию на птичий грипп. В итоге в хозяйстве могут уничтожить 11 тыс. птиц. Японская префектура потребовала остановить перемещение цыплят и яиц. Власти заявили, что существует высокая вероятность заражения высокопатогенным птичьим гриппом.

До настоящего времени очаги птичьего гриппа были обнаружены в префектурах Кагава, Хиого, Нара и Вакаяма, отмечает агентство.

Первый за три года случай птичьего гриппа в Японии выявили в ноябре этого года на птицеферме в городе Митое. Kyodo 5 ноября сообщало, что владельцы были вынуждены уничтожить свыше 330 тыс. кур. Тогда запретили продажу продукции с птицеферм, находящихся в радиусе 10 км от города. За четыре дня на ферме умерло 3800 цыплят.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц. Он может мутировать и претерпевать генетические изменения, которые повышают вероятность пандемии.

Заражение человека одним из штаммов птичьего гриппа впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 году. По данным ВОЗ, в 2003–2013 годах от заболевания скончалось 384 человека.