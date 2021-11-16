В Европе и Азии массово фиксируют вспышки птичьего гриппа

В частности, Китай сообщил о 21 заражении людей птичьим гриппом подтипа H5N6 в этом году, что больше, чем за весь 2020 год.

В Южной Корее заявили о вспышке болезни на ферме в Чхунчхон-Пукто, где насчитывается около 770 тыс. голов домашней птицы. Все животные были убиты.

Также Япония сообщила о вспышке на птицефабрике на северо-востоке страны. Там зафиксировали подтип гриппа H5N8.

Что касается Европы, то в Норвегии вспышка H5N1 случилась в районе Рогаланда, и охватила 7 тыс. птиц.

Кроме того, несколько вспышек гриппа выявили и в Великобритании. Как отмечает BBC, случаи заболеваемости обнаружили в Хамблтоне, Филде, заповеднике Willow Wildlife Animal Sanctuary в Кирби-Кросс. Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских районов страны в связи с этим в начале ноября объявил зону профилактики птичьего гриппа на всей территории Великобритании. Владельцев птиц обязали соблюдать строгие меры биобезопасности и ограничить доступ людей на свои участки.

Ограничения для птицеводов 10 ноября ввели и во Франции, говорится на сайте госуслуг департамент Жер. В ведомстве отметили, что с начала августа 130 случаев или вспышек птичьего гриппа было обнаружено в дикой природе или на фермах в Европе, особенно на берегах Северного и Балтийского морей, в том числе три вспышки на фермах в Германии. Французское ведомство также упомянуло об аналогичных вспышках в Нидерландах и Италии.

Также правительство Бельгии распорядилось, чтобы птицеводы с 15 ноября держали домашнюю птицу в помещении. Это случилось после того, как птичий грипп был обнаружен у дикого гуся недалеко от Антверпена, отмечает VRT.