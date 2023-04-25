Участники конфликта в Судане договорились о временном перемирии – Блинкен

"После интенсивных переговоров, которые продолжались в течение последних 48 часов, вооруженные силы Судана (SAF) и Силы быстрого реагирования (RSF) согласились объявить общенациональный режим прекращения огня продолжительностью 72 часа, начиная с полуночи 24 апреля", – сказал Блинкен.
Он подчеркнул, что США призывают SAF и RSF "немедленно и полностью соблюдать режим прекращения огня" в оговоренный период.
"Чтобы обеспечить долговременное прекращение боевых действий, США будут координировать свои действия с региональными и международными партнерами, а также суданскими гражданскими заинтересованными сторонами, чтобы помочь в создании комитета по надзору за переговорами, заключением и имплементацией соглашения о постоянном прекращении боевых действий и гуманитарных договоренностей в Судане", – отметил Блинкен.
15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями Сил быстрого реагирования.
RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".
В результате боев в аэропорту Хартума сгорел украинский самолет компании SkyUp. Никто из экипажа не пострадал.
23 апреля США и Великобритания сообщили об эвакуации своих дипломатов из Судана.
25 апреля стало известно, что спасательную операцию по эвакуации своих граждан из Судана также провела и Украина.