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Участники конфликта в Судане договорились о временном перемирии – Блинкен

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Боевые действия в Судане начались 15 апреля
Боевые действия в Судане начались 15 апреля
Фото: ЕРА

Участники конфликта в Судане договорились о временном перемирии. Об этом 24 апреля заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает сайт Госдепа США.

"После интенсивных переговоров, которые продолжались в течение последних 48 часов, вооруженные силы Судана (SAF) и Силы быстрого реагирования (RSF) согласились объявить общенациональный режим прекращения огня продолжительностью 72 часа, начиная с полуночи 24 апреля", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что США призывают SAF и RSF "немедленно и полностью соблюдать режим прекращения огня" в оговоренный период.

"Чтобы обеспечить долговременное прекращение боевых действий, США будут координировать свои действия с региональными и международными партнерами, а также суданскими гражданскими заинтересованными сторонами, чтобы помочь в создании комитета по надзору за переговорами, заключением и имплементацией соглашения о постоянном прекращении боевых действий и гуманитарных договоренностей в Судане", – отметил Блинкен.

Контекст:

15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями Сил быстрого реагирования.

RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".

В результате боев в аэропорту Хартума сгорел украинский самолет компании SkyUp. Никто из экипажа не пострадал.

23 апреля США и Великобритания сообщили об эвакуации своих дипломатов из Судана.

25 апреля стало известно, что спасательную операцию по эвакуации своих граждан из Судана также провела и Украина.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: переговоры, перемирие, Судан, Энтони Блинкен, конфликт, государственный секретарь
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