Участники конфликта в Судане договорились о временном перемирии – Блинкен

"После интенсивных переговоров, которые продолжались в течение последних 48 часов, вооруженные силы Судана (SAF) и Силы быстрого реагирования (RSF) согласились объявить общенациональный режим прекращения огня продолжительностью 72 часа, начиная с полуночи 24 апреля", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что США призывают SAF и RSF "немедленно и полностью соблюдать режим прекращения огня" в оговоренный период.

"Чтобы обеспечить долговременное прекращение боевых действий, США будут координировать свои действия с региональными и международными партнерами, а также суданскими гражданскими заинтересованными сторонами, чтобы помочь в создании комитета по надзору за переговорами, заключением и имплементацией соглашения о постоянном прекращении боевых действий и гуманитарных договоренностей в Судане", – отметил Блинкен.