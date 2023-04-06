Каждый шестой человек во всем мире страдает бесплодием – ВОЗ

Около 17,5% человек в мире не могут иметь детей, говорится в новом исследовании Фото: pixabay.com

Это свидетельствует о настоятельной необходимости расширения доступа к недорогим и высококачественным услугам по лечению бесплодия для нуждающихся, заявляют в ВОЗ.

Новые показатели сопоставимы для стран с высоким, средним и низким уровнем дохода. По мнению организации, такие данные указывают на то, что это является серьезной проблемой здравоохранения во всем мире. Распространенность в течение жизни составляла 17,8% в странах с высоким уровнем дохода и 16,5% в странах с низким и средним уровнем дохода.

В ВОЗ отмечают, что несмотря на масштабность проблемы, решения по профилактике, диагностике и лечению бесплодия, включая вспомогательные репродуктивные технологии, такие как экстракорпоральное оплодотворение, остаются недоступными для многих из-за высокой стоимости, социальной стигматизации и ограниченной доступности.

В настоящее время в большинстве стран лечение бесплодия в значительной степени финансируется самими людьми, которым это часто не по карману, заявляют в ВОЗ. Люди в беднейших странах тратят большую часть своего дохода на лечение бесплодия по сравнению с людьми в более богатых странах. Высокие затраты часто не позволяют людям получить доступ к лечению бесплодия или, наоборот, могут привести их к бедности в результате обращения за медицинской помощью, говорится в заявлении.

В отчете, несмотря на данные о распространении бесплодия во всем мире, подчеркивается постоянная нехватка данных во многих странах и некоторых регионах. Требуется больше доступности национальных данных о бесплодии с разбивкой по возрасту и причинам, чтобы помочь в количественной оценке бесплодия, а также знать, кто нуждается в лечении бесплодия и как можно снизить риски, отмечается в сообщении.

В отчете анализировались исследования по теме с 1990 по 2021 год с учетом различных используемых подходов к оценке. Из 12 241 записей о потенциально релевантных исследованиях по всему миру были выбраны 133 исследования, которые были включены в анализ для отчета. На их основе была составлена сводная оценка распространенности бесплодия.