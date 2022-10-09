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ВОЗ выпустила предупреждение о некондиционных сиропах от кашля. Организация связывает их применение со смертью 66 детей

Гендиректор ВОЗ связывает смерть детей с приемом лекарств, загрязненных токсичными веществами
Гендиректор ВОЗ связывает смерть детей с приемом лекарств, загрязненных токсичными веществами
Фото: ЕРА

5 октября Всемирная организация здравоохранения выпустила предупреждение о некондиционных (загрязненных) медицинских продуктах, которые производят в Индии и после приема которых умирали дети в Гамбии.

В релизе говорится, что речь о препаратах компании Maiden Pharmaceutical Limited:

  • Promethazine Oral Solution (прометазин, пероральный раствор),
  • Kofexmalin Baby Cough Syrup (детский сироп от кашля "Кофексмалин"),
  • Makoff Baby Cough Syrup (детский сироп от кашля "Макофф"),
  • Magrip N Cold Syrup (сироп от простуды "Магрип Н").

Согласно заявлению ВОЗ, лабораторный анализ образцов этих препаратов, реализуемых в Гамбии, подтвердил, что они "содержат недопустимо высокую концентрацию загрязняющих примесей – диэтиленгликоля и этиленгликоля". Эти вещества токсичны для человека их употребление может повлечь летальный исход, подчеркивается в предупреждении. 

ВОЗ назвала эти четыре препарата некондиционной продукцией, которая подлежит изъятию из продажи. 

"На сегодняшний день эти четыре некондиционных препарата были выявлены в обращении в Гамбии, однако нельзя исключать того, что они являются объектом сбыта на неформальных рынках и в других странах или регионах", – говорится в релизе. 

Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что лекарства "потенциально связаны" с острыми заболеваниями почек и 66 смертями среди детей в Гамибии, написала The Guardian 6 октября. 

Он сообщил, что ВОЗ совместно с компанией производителей и регуляторами Индии проводит дальнейшее расследование. 

Власти Индии информировали о начале расследования 6 октября. В релизе, опубликованном на сайте минздрава страны, говорится, что ВОЗ сообщила регулятору в Индии о возможной связи между применением сиропов и смертью детей в Гамбии, 29 сентября. По данным минздрава Индии, в этой стране сиропы, из-за которых обеспокоена ВОЗ, не продавали. 

"Компания производила и экспортировала эти продукты только в Гамбию", – заявили в ведомстве. 

В Maiden Pharmaceutical сообщили Reuters, что компания пытается выяснить у своего покупателя в Гамбии подробности, связанные со смертями детей. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Индия, смерть, ВОЗ, лекарства, экспорт, Гамбия, дети, расследование, Всемирная организация здравоохранения, Тедрос Адханом Гебрейесус, здравоохранение
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