ВОЗ зафиксировала рекордный прирост новых случаев COVID-19

По информации Всемирной организации здравоохранения, в течение 18 сентября было зарегистрировано на 23,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом больше, чем сутками ранее.

За прошлые сутки в мире подтверждено более 300 тыс. случаев заражения коронавирусом Фото: EPA

В течение 18 сентября в мире было подтверждено 315 919 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Это на 23,2 тыс. (или на 7,94%) больше, чем 17 сентября. По данным ВОЗ, это максимальный суточный прирост с начала пандемии коронавируса. Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 сентября – 309 447 новых случаев.

С начала суток 19 сентября в мире подтверждено уже более 240 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.

Общее количество подтвержденных больных достигло 30,29 млн: 15,33 млн случаев приходится на Северную и Южную Америки, 5,97 млн – на Юго-Восточную Азию, 5 млн – на Европу, 2,19 млн – на Восточное Средиземноморье, 1,13 млн – на Африку, 573 тыс. – на Тихоокеанский регион. Скончались 947 тыс. пациентов с COVID-19. Статистику о выздоровевших ВОЗ не приводит.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.