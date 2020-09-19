В Украине третий день подряд более 3 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 3240 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Таким образом, третий день подряд в стране фиксируется более 3 тыс. новых случаев инфицирования (накануне было подтверждено 3228, днем ранее – 3584). Общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло 172 712.
От коронавируса скончались 3516 пациентов (48 из них за последние сутки). Выздоровели 76 754 человек (+1268 за последние 24 часа). Таким образом, продолжают болеть 92 442 человека (+1924).
Больше всего новых случаев инфицирования подтверждено в Киеве (400), Тернопольской (311) и Одесской (281) областях.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 19 сентября коронавирусом в мире заразилось 30,4 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 950 тыс. человек, выздоровели 20,5 млн.