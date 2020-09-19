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ОБЩЕСТВО

В Украине третий день подряд более 3 тыс. новых случаев COVID-19

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине превысило 172 тыс.

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Киев лидирует по числу подтвержденных случаев COVID-19
Киев лидирует по числу подтвержденных случаев COVID-19
Фото: EPA

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 3240 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Таким образом, третий день подряд в стране фиксируется более 3 тыс. новых случаев инфицирования (накануне было подтверждено 3228, днем ранее – 3584). Общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло 172 712.

От коронавируса скончались 3516 пациентов (48 из них за последние сутки). Выздоровели 76 754 человек (+1268 за последние 24 часа). Таким образом, продолжают болеть 92 442 человека (+1924).

Больше всего новых случаев инфицирования подтверждено в Киеве (400), Тернопольской (311) и Одесской (281) областях.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 5200;
  • Волынская область – 6783;
  • Днепропетровская область – 3878;
  • Донецкая область – 2371;
  • Житомирская область – 4931;
  • Закарпатская область – 9110;
  • Запорожская область – 2829;
  • Ивано-Франковская область – 12 212;
  • Киев – 19 140;
  • Киевская область – 7611;
  • Кировоградская область – 973;
  • Луганская область – 735;
  • Львовская область – 18 129;
  • Николаевская область – 2374;
  • Одесская область – 11 205;
  • Полтавская область – 1461;
  • Ровенская область – 11 015;
  • Сумская область – 2916;
  • Тернопольская область – 11 016;
  • Харьковская область – 14 464;
  • Херсонская область – 790;
  • Хмельницкая область – 4481;
  • Черкасская область – 2983;
  • Черновицкая область – 12 917;
  • Черниговская область – 3188.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 19 сентября коронавирусом в мире заразилось 30,4 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 950 тыс. человек, выздоровели 20,5 млн. 

Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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