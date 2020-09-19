Коронавирусом в мире заразились более 30,4 млн человек

Число связанных с коронавирусной инфекцией смертей в мире превысило 950 тыс.

В мире коронавирусом заразились более 30 млн человек Фото: EPA

К утру 19 сентября в мире коронавирусом заразились 30 406 197 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции.

Больше всего случаев инфицирования подтверждено в США (6 723 933), Индии (5 214 677), Бразилии (4 495 183) и России (1 086 955). От 400 до 800 тыс. заболевших также зарегистрировано в Колумбии, Перу, Мексике, Южной Африке, Испании, Аргентине, Франции, Чили и Иране.

От COVID-19 скончались 950 520 человек, 198,6 тыс. из них в США, 135,8 тыс. – в Бразилии, 84,4 тыс. – в Индии, 72,8 тыс. – в Мексике.

Выздоровели от коронавирусной инфекции 20 683 110 пациентов. По этому показателю лидируют Индия (4,11 млн), Бразилия (3,89 млн) и США (2,55 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.