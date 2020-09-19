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Виктор Ляшко заявил, что Украина лучше готова к росту заболеваемости COVID-19, чем в начале пандемии

Ни в одной стране мира сейчас не скажут, что ситуация с коронавирусом полностью под контролем, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его мнению, сейчас в стране нет причин опасаться нехватки мест в больницах для инфицированных.

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Ляшко в радиоинтервью: Все, кто попадет в больницу, будут иметь доступ к кислородной терапии
Ляшко в радиоинтервью: Все, кто попадет в больницу, будут иметь доступ к кислородной терапии
Фото: hromadske.radio

Система здравоохранения Украины сегодня гораздо лучше готова к росту заболеваемости COVID-19, чем в начале пандемии. Об этом в эфире "Громадського радіо" 18 сентября сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы совсем не такие, как были в марте, в начале коронавирусной болезни. Далее стоит вопрос, обеспечим ли мы полностью медпомощью, вне зависимости от того, как будет развиваться дальше сценарий роста. По моему мнению, сегодня ни один министр здравоохранения ни одной страны вам не скажет, что все полностью под контролем. Как показывает динамика циркуляции этого вируса, он может повести себя неожиданно", – заявил Ляшко.

По его словам, сейчас в Украине насчитывается 32 тыс. коек для пациентов с коронавирусной болезнью, из них занято 12 тыс.. Кроме того, дополнительно перепрофилируется еще 16 тыс.

40% коек обеспечены централизованным подводом кислорода, подчеркнул чиновник.

"Сейчас докупаются необходимые кислородные концентраторы. Все люди, которые будут попадать в больницу, будут иметь доступ к кислородной терапии", – заверил Ляшко.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 169 472 (+ 3228 за последние сутки) число связанных с COVID-19 смертей – 3468 (+ 68). Выздоровело 75 486 пациентов, продолжают болеть 90 518 человек. Больше всего новых случаев заражения за последние сутки зафиксировано в Харьковской (349), Одесской (322) и Тернопольской (311) областях.

Теги: Украина, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия
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