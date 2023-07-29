Возле Австралии потерпел крушение вертолет с военными. Из-за их гибели приостановили совместные учения с США

СМИ напоминают, что проблемы с Taipan уже были Фото: navy.gov.au (архив)

Вертолет рухнул поздно вечером во время выполнения задачи, в которой участвовали еще два вертолета, пишет издание.

В море позже обнаружили обломки вертолета, а четырех человек, которые вылетали на его борту, признали погибшими.

В связи с гибелью австралийских военных учения Talisman Sabre были приостановлены.

The Sydney Morning Herald отмечает, что у вертолетов MRH-90 Taipan есть "проблемная история" из "почти дюжины зарегистрированных инцидентов с безопасностью". В частности, в марте из-за отказа двигателя один Taipan совершил аварийную посадку, в результате чего пострадали два человека.

Учения США и Австралии Talisman Sabre проводятся раз в два года, в 2023 году в них принимают участие 30 тыс. военнослужащих из 13 стран, сообщает "Анадолу". Агентство подчеркивает, что в Австралии находятся министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен.