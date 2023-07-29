ГОРДОН
 
 
МИР

Возле Австралии потерпел крушение вертолет с военными. Из-за их гибели приостановили совместные учения с США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СМИ напоминают, что проблемы с Taipan уже были
СМИ напоминают, что проблемы с Taipan уже были
Фото: navy.gov.au (архив)

28 июля возле острова Гамильтон в Коралловом море потерпел крушение австралийский вертолет MRH-90 Taipan, принимавший участие в совместных с американскими военными учениях Talisman Sabre. Об этом 29 июля проинформировал The Sydney Morning Herald.

Вертолет рухнул поздно вечером во время выполнения задачи, в которой участвовали еще два вертолета, пишет издание.

В море позже обнаружили обломки вертолета, а четырех человек, которые вылетали на его борту, признали погибшими.

В связи с гибелью австралийских военных учения Talisman Sabre были приостановлены.

The Sydney Morning Herald отмечает, что у вертолетов MRH-90 Taipan есть "проблемная история" из "почти дюжины зарегистрированных инцидентов с безопасностью". В частности, в марте из-за отказа двигателя один Taipan совершил аварийную посадку, в результате чего пострадали два человека.

Учения США и Австралии Talisman Sabre проводятся раз в два года, в 2023 году в них принимают участие 30 тыс. военнослужащих из 13 стран, сообщает "Анадолу". Агентство подчеркивает, что в Австралии находятся министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Австралия, авария, авиакатастрофа, вертолет, крушение, учения, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка
Галина ГРИШИНА
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Галина ГРИШИНА
Зинченко рассекретил пол второго ребенка. Видео
Зинченко рассекретил пол второго ребенка. Видео
Галина ГРИШИНА
"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди
"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди
Галина ГРИШИНА
74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин вместе прибыли на фестиваль Вайкуле в Юрмале. Фото
74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин вместе прибыли на фестиваль Вайкуле в Юрмале. Фото
Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после
Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото
Галина ГРИШИНА
Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции
Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции
Галина ГРИШИНА
В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку
В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку
Галина ГРИШИНА
Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак
Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
Полякова анонсировала выпуск четырех именных кукол, которые будут петь ее хиты. Фото
Полякова анонсировала выпуск четырех именных кукол, которые будут петь ее хиты. Фото
Галина ГРИШИНА
Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото
Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото
Галина ГРИШИНА
Петрожицкая и Кошмал снимаются в Киеве в новом сериале "Успеть до 30". Фото
Петрожицкая и Кошмал снимаются в Киеве в новом сериале "Успеть до 30". Фото
Галина ГРИШИНА
Решетник заявил, что в Украине планируют снять шоу "Холостяк" со зрелым главным героем. В пример привел 71-летнего ресторатора
Решетник заявил, что в Украине планируют снять шоу "Холостяк" со зрелым главным героем. В пример привел 71-летнего ресторатора
Этим способом урожай можно собирать круглый год. Эксперты рассказали об эффективном методе выращивания растений без использования почвы
Этим способом урожай можно собирать круглый год. Эксперты рассказали об эффективном методе выращивания растений без использования почвы
Галина ГРИШИНА
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию (376998)
2
Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары (160279)
3
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай (159944)
4
Приготовьте этот маринад всего из четырех продуктов – и огурцы получатся очень хрустящие. Рецепт консервации на зиму (61272)
5
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот (60902)
6
"Мне даже Ульяна говорит: "Не надо папу трогать". Тоня Матвиенко рассказала об обиде на своего первого мужа – отца их 24-летней дочери (59014)
7
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка (57406)
8
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни (51306)
 
 
 
 