Врачи Берлускони подтвердили, что политик уже некоторое время болеет на лейкемию

5 апреля 86-летний Берлускони попал в реанимацию одной из больниц Милана Фото: EPA

По словам врачей, в прошлом у Берлускони был диагностирован хронический миеломоноцитарный лейкоз. Они не уточнили, когда впервые обнаружили рак, сказав лишь, что он не был острым.

"Сильвио Берлускони в настоящее время находится в реанимации для лечения легочной инфекции", – сказали они, добавив, что болезнь связана с раком.

Трое из пяти детей Берлускони, дочь Марина и сыновья Луиджи и Пьер Сильвио, были замечены в больнице 6 апреля. Его близкий друг и деловой партнер Феделе Конфалоньери также посетил больницу.

"Мы настроены более оптимистично, сегодня [он выглядит] намного лучше, чем вчера", – сказал Конфалоньери журналистам.