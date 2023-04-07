Врачи Берлускони подтвердили, что политик уже некоторое время болеет на лейкемию

По словам врачей, в прошлом у Берлускони был диагностирован хронический миеломоноцитарный лейкоз. Они не уточнили, когда впервые обнаружили рак, сказав лишь, что он не был острым.
"Сильвио Берлускони в настоящее время находится в реанимации для лечения легочной инфекции", – сказали они, добавив, что болезнь связана с раком.
Трое из пяти детей Берлускони, дочь Марина и сыновья Луиджи и Пьер Сильвио, были замечены в больнице 6 апреля. Его близкий друг и деловой партнер Феделе Конфалоньери также посетил больницу.
"Мы настроены более оптимистично, сегодня [он выглядит] намного лучше, чем вчера", – сказал Конфалоньери журналистам.
Берлускони был премьер-министром Италии в 1994–1995-м, 2001–2006-м и 2008–2011 годах.
5 апреля 86-летний Берлускони попал в реанимацию одной из больниц Милана. По данным агентства Ansa, в отделение интенсивной терапии у него выявили сердечно-сосудистые проблемы.