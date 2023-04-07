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Врачи Берлускони подтвердили, что политик уже некоторое время болеет на лейкемию

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5 апреля 86-летний Берлускони попал в реанимацию одной из больниц Милана
5 апреля 86-летний Берлускони попал в реанимацию одной из больниц Милана
Фото: EPA

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уже некоторое время болеет лейкемией и сейчас находится в реанимации. Об этом сообщили 6 апреля его врачи Альберто Зангрильо и Фабио Чичери, пишет Reuters.

По словам врачей, в прошлом у Берлускони был диагностирован хронический миеломоноцитарный лейкоз. Они не уточнили, когда впервые обнаружили рак, сказав лишь, что он не был острым.

"Сильвио Берлускони в настоящее время находится в реанимации для лечения легочной инфекции", – сказали они, добавив, что болезнь связана с раком.

Трое из пяти детей Берлускони, дочь Марина и сыновья Луиджи и Пьер Сильвио, были замечены в больнице 6 апреля. Его близкий друг и деловой партнер Феделе Конфалоньери также посетил больницу.

"Мы настроены более оптимистично, сегодня [он выглядит] намного лучше, чем вчера", – сказал Конфалоньери журналистам.

Контекст:

Берлускони был премьер-министром Италии в 19941995-м, 20012006-м и 20082011 годах.

5 апреля 86-летний Берлускони попал в реанимацию одной из больниц Милана. По данным агентства Ansa, в отделение интенсивной терапии у него выявили сердечно-сосудистые проблемы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Италия, Сильвио Берлускони, рак, больница, болезнь, врачи, диагноз
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