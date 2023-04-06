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Corriere della Sera пишет, что у госпитализированного вчера Берлускони выявлена лейкемия

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Бывший премьер со вчерашнего дня находится в одном из госпиталей Милана
Бывший премьер со вчерашнего дня находится в одном из госпиталей Милана
Фото: ЕРА

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони врачи диагностировали лейкемию. Об этом 6 апреля сообщает Corriere della Serra.

Пресс-секретарь политика Паоло Руссо не опроверг эту информацию. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что " не уполномочен предоставлять информацию о здоровье, но Corriere della Sera – самая авторитетная итальянская газета".

5 апреля 86-летний Берлускони попал в реанимацию одной из больниц Милана. По данным агентства Ansa, в отделение интенсивной терапии у него выявили сердечно-сосудистые проблемы.

Сообщалось, что бывший премьер госпитализирован с респираторным дистрессом (дыхательная недостаточность) и находится в "неподвижном, но стабильном состоянии".

Контекст:

Берлускони был премьер-министром Италии в 19941995-м, 20012006-м и 20082011 годах.

В январе 2013 года в интервью Euronews он заявил, что у него "братские отношения с [президентом РФ Владимиром] Путиным". "Я думаю, что он – лучший в мире политик в наши дни", – сказал Берлускони. В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России с частным визитом. После этого визита Берлускони заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.

В апреле 2022 года Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он сказал, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", которые совершаются против мирных граждан в Буче Киевской области и других городах Украины.

В мае во время митинга сторонников своей партии Берлускони заявил, что Европа должна вынудить Киев принять требования РФ для прекращения войны. В августе Берлускони снова заявил, что "глубоко разочарован" в Путине.

Теги: Италия, Сильвио Берлускони, больница, диагноз
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