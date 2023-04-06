Corriere della Sera пишет, что у госпитализированного вчера Берлускони выявлена лейкемия

Пресс-секретарь политика Паоло Руссо не опроверг эту информацию. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что " не уполномочен предоставлять информацию о здоровье, но Corriere della Sera – самая авторитетная итальянская газета".

5 апреля 86-летний Берлускони попал в реанимацию одной из больниц Милана. По данным агентства Ansa, в отделение интенсивной терапии у него выявили сердечно-сосудистые проблемы.

Сообщалось, что бывший премьер госпитализирован с респираторным дистрессом (дыхательная недостаточность) и находится в "неподвижном, но стабильном состоянии".