Экс-премьер Италии Берлускони попал в реанимацию

По данным агентства, Берлускони находится в отделении интенсивной терапии из-за сердечно-сосудистых проблем. Его госпитализировали в среду с респираторным дистрессом (дыхательная недостаточность).

В настоящее время состояние бывшего премьера Италии стабильное. Источники агентства сообщили, что Берлускони находится в неподвижном, но стабильном состоянии.

"Сильвио Берлускони разговаривает и был госпитализирован, потому что предыдущая проблема не была решена", – сказал глава МИД Италии Антонио Таяни в кулуарах встречи министров иностранных дел НАТО.

Контекст:

Берлускони был премьер-министром Италии в 1994–1995-м, 2001–2006-м и 2008–2011 годах.

В январе 2013 года в интервью Euronews он заявил, что у него "братские отношения с [президентом РФ Владимиром] Путиным". "Я думаю, что он – лучший в мире политик в наши дни", – сказал Берлускони. В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России с частным визитом. После этого визита Берлускони заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.

В апреле 2022 года Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он сказал, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", которые совершаются против мирных граждан в Буче Киевской области и других городах Украины.

В мае во время митинга сторонников своей партии Берлускони заявил, что Европа должна вынудить Киев принять требования РФ для прекращения войны. В августе Берлускони снова заявил, что "глубоко разочарован" в Путине.