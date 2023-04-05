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Экс-премьер Италии Берлускони попал в реанимацию

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Берлускони находится в отделении интенсивной терапии из-за сердечно-сосудистых проблем
Берлускони находится в отделении интенсивной терапии из-за сердечно-сосудистых проблем
Фото: EPA

Утром 5 апреля бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в реанимацию в миланской больнице. Об этом сообщило агентство Ansa.

По данным агентства, Берлускони находится в отделении интенсивной терапии из-за сердечно-сосудистых проблем. Его госпитализировали в среду с респираторным дистрессом (дыхательная недостаточность).

В настоящее время состояние бывшего премьера Италии стабильное. Источники агентства сообщили, что Берлускони находится в неподвижном, но стабильном состоянии.

"Сильвио Берлускони разговаривает и был госпитализирован, потому что предыдущая проблема не была решена", – сказал глава МИД Италии Антонио Таяни в кулуарах встречи министров иностранных дел НАТО.

Контекст:

Берлускони был премьер-министром Италии в 19941995-м, 20012006-м и 20082011 годах.

В январе 2013 года в интервью Euronews он заявил, что у него "братские отношения с [президентом РФ Владимиром] Путиным". "Я думаю, что он – лучший в мире политик в наши дни", – сказал Берлускони. В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России с частным визитом. После этого визита Берлускони заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.

В апреле 2022 года Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он сказал, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", которые совершаются против мирных граждан в Буче Киевской области и других городах Украины.

В мае во время митинга сторонников своей партии Берлускони заявил, что Европа должна вынудить Киев принять требования РФ для прекращения войны. В августе Берлускони снова заявил, что "глубоко разочарован" в Путине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Италия, Сильвио Берлускони, больница, МИД Италии, госпиталь, Антонио Таяни, реанимация
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