"Все нормально, боец, я тебе отрезал яйца". В России вынесли приговор полковнику запаса за анекдот о росгвардейце

Активист рассказал, что уголовное дело в отношении него было возбуждено в апреле 2021 года из-за видео, на котором он рассказывал анекдот о росгвардейце. Шендаков пообещал своим сторонникам никого не бояться и продолжать борьбу с "оккупационным путинским режимом до победного конца".

В октябре судебное заседание было перенесено в связи с неявкой свидетеля обвинения, сообщал YouTube-канал Sotavision.

"Я рассказал очень популярный анекдот про росгвардейца. Росгвардеец приходит в себя от наркоза на операционном столе. Доктор ему говорит: "Ну все нормально, боец, я тебе отрезал яйца". – "Как яйца, доктор? Я же говорил, что у меня аппендицит". – "Так и я тебе говорил, что я иду домой, а не на митинг", – объяснял причину судебного разбирательства Шендаков.

После этого, по словам полковника запаса, его "понесло" и он в ролике призвал врачей "резать этим тварям яйца".

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Видео: Эмиль Юнусов / SOTA / YouTube