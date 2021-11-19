"Все нормально, боец, я тебе отрезал яйца". В России вынесли приговор полковнику запаса за анекдот о росгвардейце

Активист рассказал, что уголовное дело в отношении него было возбуждено в апреле 2021 года из-за видео, на котором он рассказывал анекдот о росгвардейце. Шендаков пообещал своим сторонникам никого не бояться и продолжать борьбу с "оккупационным путинским режимом до победного конца".
В октябре судебное заседание было перенесено в связи с неявкой свидетеля обвинения, сообщал YouTube-канал Sotavision.
"Я рассказал очень популярный анекдот про росгвардейца. Росгвардеец приходит в себя от наркоза на операционном столе. Доктор ему говорит: "Ну все нормально, боец, я тебе отрезал яйца". – "Как яйца, доктор? Я же говорил, что у меня аппендицит". – "Так и я тебе говорил, что я иду домой, а не на митинг", – объяснял причину судебного разбирательства Шендаков.
После этого, по словам полковника запаса, его "понесло" и он в ролике призвал врачей "резать этим тварям яйца".
Михаил Шендаков родился в 1965 году в Подмосковье, имеет высшее военное образование, служил в армии. После ухода в отставку в звании полковника работал на предприятии российского военно-промышленного комплекса, сообщает правозащитный центр "Мемориал".
В своих выступлениях обличает российскую власть, обвиняя ее в коррупции и развале страны. Часто применял ненормативную лексику в отношении сторонников президента РФ Владимира Путина ("Волочкова и Канделаки – элитные проститутки, Тимати – тварь, обезьяна, б.…ь, сучонок").
Был оштрафован за плакат с фотографиями Путина и крысы и надписью: "Пора травить крыс! Пока крысы не уничтожили нас!"