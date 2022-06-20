Партия Макрона лишилась большинства в парламенте Франции

Так, коалиция "Вместе" получила в новом парламенте 245 из 577 мест – на 44 меньше, чем необходимо для большинства, и более чем на 100 меньше, чем было у партии по итогам прошлых выборов, сообщает телеканал France 24.
Второе место занял блок левых сил NUPES (131), третье – "Национальный фронт" Марин Ле Пен (89), четвертое – "Республиканцы" (61).
Телеканал называет эту ситуацию "беспрецедентной" для Франции со времен принятия новой Конституции в 1958 году. Пропрезидентский блок теперь "не сможет принять никаких законов, если не найдет партнеров". При этом в партии "Республиканцы", которая считалась наиболее вероятным партнером "Вместе" по коалиции, заявили, что намерены оставаться в оппозиции.
Выборы в нижнюю палату французского парламента прошли в два тура: 12 и 19 июня 2022 года.
Голосование состоялось вскоре после президентских выборов, на которых действующий глава государства Эммануэль Макрон победил, набрав 58,5% голосов. Его соперница, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, набрала 41,45%.
На предыдущих парламентских выборах в 2017 году партия Макрона, которая тогда называлась "Вперед, Республика!" и ее союзники получили большинство в Национальном собрании.