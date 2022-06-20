Партия Макрона лишилась большинства в парламенте Франции

Во втором туре парламентских выборов во Франции победила пропрезидентская коалиция "Вместе", лишившись при этом большинства Фото: EPA

Так, коалиция "Вместе" получила в новом парламенте 245 из 577 мест – на 44 меньше, чем необходимо для большинства, и более чем на 100 меньше, чем было у партии по итогам прошлых выборов, сообщает телеканал France 24.

Второе место занял блок левых сил NUPES (131), третье – "Национальный фронт" Марин Ле Пен (89), четвертое – "Республиканцы" (61).

Телеканал называет эту ситуацию "беспрецедентной" для Франции со времен принятия новой Конституции в 1958 году. Пропрезидентский блок теперь "не сможет принять никаких законов, если не найдет партнеров". При этом в партии "Республиканцы", которая считалась наиболее вероятным партнером "Вместе" по коалиции, заявили, что намерены оставаться в оппозиции.