Выросло число жертв землетрясения в Мексике

По последним данным Минздрава Мексики, жертвами землетрясения на тихоокеанском побережье страны стали трое мужчин и одна женщина.

Очаг землетрясения был в штате Оахака Фото: ЕРА

Число жертв землетрясения магнитудой 7,7 на тихоокеанском побережье в Мексике выросло до четырех. Об этом информирует минздрав страны.

Все смерти зафиксированы в штате Оахака, где на глубине 33 км располагался очаг землетрясения.

Погибшими являются одна женщина и трое мужчин. В частности, на 70-летнего мексиканца упала крыша, а рабочий скончался в больнице после падения с высоты. Еще одного мужчину привалил упавший забор.

Минздрав сообщил также о нескольких раненых и в Оахаке, и в Мехико.

Землетрясение нанесло ущерб ряду строений и федеральных автотрасс, что привело к полному закрытию транспортного сообщения в этих районах.