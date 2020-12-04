Выступавшего против геев депутата Литвы застали с обнаженным мужчиной на видеоконференции

За спиной литовского депутата Пятраса Гражулиса появился обнаженный мужчина во время заседания комитета Сейма (парламента страны) по культуре. Встречу парламентариев транслировали в прямом эфире на YouTube-канале Сейма 2 декабря.
Гражулис включил камеру на 13-й минуте встречи. В этот момент за его спиной появился обнаженный до пояса мужчина и депутат выключил камеру.
В комментарии литовской радиостанции LRT Гражулис сначала говорил, что на экране появился его сын, потому что он действительно был дома. Позже парламентарий сказал, что в кадр попал литовский журналист Андрюс Тапинас. Член Сейма сказал, что "этот журналист его преследует".
Глава парламентского комитета Витаутас Юозапайтис на это отреагировал и заявил, что ситуация, когда на заседании присутствуют посторонние, ненормальна. По его словам это может повлиять на принимаемые решения.
Каждый парламентарий обязан следить за тем, чтобы в его доме не было других людей, сказал он. Он добавил, что не заметил на видео обнаженного мужчину.
Член Сейма, председатель партии "Свобода и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис пошутил по поводу ситуации.
"Поздравляем Пятраса с тем, что он, наконец, сделал этот важный и значительный шаг. Я надеюсь, что следующим шагом будет создание семьи, возможно, в Испании", – написал он в Facebook 2 декабря.
Гражулис известен своими высказываниями против геев. Литовский центр по правам человека в 2013 году подавал Генеральному прокурору Литвы заявление на Гражулиса. В нем представители центра просили начать досудебное расследование против депутата из-за разжигания ненависти, сообщал литовский портал Delfi.
BBC называло Гражулиса "рекордсменом по числу гомофобских инициатив". В частности, он предлагал ввести в Кодекс административных правонарушений денежный штраф в размере трех тысяч литов (870 евро) за пропаганду гомосексуализма.