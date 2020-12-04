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Выступавшего против геев депутата Литвы застали с обнаженным мужчиной на видеоконференции

Депутат литовского Сейма Пятрас Гражулис участвовал в видеовстрече комитета по культуре. Сразу после подключения за его спиной появился обнаженный мужчина. Депутат говорил, что это был его сын.

СМИ называли Гражулиса "рекордсменом по числу гомофобских инициатив"
СМИ называли Гражулиса "рекордсменом по числу гомофобских инициатив"
Фото: Petras Gražulis / Facebook

За спиной литовского депутата Пятраса Гражулиса появился обнаженный мужчина во время заседания комитета Сейма (парламента страны) по культуре. Встречу парламентариев транслировали в прямом эфире на YouTube-канале Сейма 2 декабря.

Гражулис включил камеру на 13-й минуте встречи. В этот момент за его спиной появился обнаженный до пояса мужчина и депутат выключил камеру.

В комментарии литовской радиостанции LRT Гражулис сначала говорил, что на экране появился его сын, потому что он действительно был дома. Позже парламентарий сказал, что в кадр попал литовский журналист Андрюс Тапинас. Член Сейма сказал, что "этот журналист его преследует".

Глава парламентского комитета Витаутас Юозапайтис на это отреагировал и заявил, что ситуация, когда на заседании присутствуют посторонние, ненормальна. По его словам это может повлиять на принимаемые решения.

Каждый парламентарий обязан следить за тем, чтобы в его доме не было других людей, сказал он. Он добавил, что не заметил на видео обнаженного мужчину.

Член Сейма, председатель партии "Свобода и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис пошутил по поводу ситуации.

"Поздравляем Пятраса с тем, что он, наконец, сделал этот важный и значительный шаг. Я надеюсь, что следующим шагом будет создание семьи, возможно, в Испании", – написал он в Facebook 2 декабря.

https://www.facebook.com/RemigijusZemaitaitis1/posts/3676391382426242

Гражулис известен своими высказываниями против геев. Литовский центр по правам человека в 2013 году подавал Генеральному прокурору Литвы заявление на Гражулиса. В нем представители центра просили начать досудебное расследование против депутата из-за разжигания ненависти, сообщал литовский портал Delfi.

BBC называло Гражулиса "рекордсменом по числу гомофобских инициатив". В частности, он предлагал ввести в Кодекс административных правонарушений денежный штраф в размере трех тысяч литов (870 евро) за пропаганду гомосексуализма.

Теги: Литва, ЛГБТ, геи, депутаты, заседание, мужчины
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