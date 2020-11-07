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Украинцы стали более толерантными к абортам и ЛГБТ и менее религиозными – опрос

С 2011 года украинцы стали менее неудовлетворенными своим финансовым положением, выросло количество людей, считающих себя здоровыми. Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Info Sapiens и центром "Социальный мониторинг".

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Более 78% украинцев считают себя счастливыми
Более 78% украинцев считают себя счастливыми
Фото: depositphotos.com

За последние девять лет украинцы стали счастливее и толерантнее, а также чувствуют себя более защищенными. Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Info Sapiens и центром "Социальный мониторинг" в рамках глобального проекта "Мировое исследование ценностей" и опубликованный на сайте Info Sapiens.

Больше украинцев чувствуют себя счастливыми

По сравнению с 2011 годом больше украинцев утверждают, что чувствуют себя счастливыми – 78,3% по сравнению с 68%. Также больше людей считают себя здоровыми (45,4%, было 37%) и не оставались без необходимых лекарств и медицинской помощи (62,5%, было 53%). Почти вполовину возросла доля украинцев, которые за последний год не питались плохо (71,7%, было 52%).

Меньше украинцев чувствуют себя неудовлетворенными финансовым положением (48%, было 38,9%); меньше украинцев считают свой уровень дохода низким (45,1%, было 55%), а чуть больше говорят о своем доходе как о среднем (37%, было 33%). С ростом оценки доходов украинцы стали меньше надеяться на государство и рассчитывать на себя, отмечают социологи. 

Также выросла доля украинцев, которые за последний год не чувствовали себя в опасности в собственном доме или квартире (73,8%, было 69%) и которые не замечали распитие алкоголя на улице (ранее замечали 51,2%, теперь – 39,2 %). А вот продажу наркотиков на улице стали замечать чаще (было 9,9%, стало 13,4%).

Роль религии и толерантности в жизни украинцев

Социологи также отметили снижение роли религии в жизни украинцев. Бога важным в своей жизни сейчас считают меньше украинцев, чем в 2011-м (56,3%, было 64%); меньше украинцев молятся несколько раз в неделю или чаще (38,5%, было 42,2%) и считают, что в детях надо воспитывать религиозность (14,9%, было 22%).

Впрочем, украинцы говорят, что чаще стали ходить в церковь раз в месяц (33,5%, было 24,1%). А еще больше опрошенных, чем в 2011-м, утверждают, что основной смысл религии – выполнять религиозные нормы и церемонии, а не делать добро людям (22,6%, было 16,3%).

В то же время, как показывает опрос, украинцы стали толерантнее относиться к вопросу абортов (21% считают их оправданными, было 15,1%), людей с ВИЧ (сейчас с ними не хотели бы жить 36,4%, было 52%) и гомосексуалов (сейчас с ними не хотели бы жить 44,8%, было 62%).

Также социологи отмечают рост ксенофобии: по соседству с иммигрантами или людьми другой национальности не хочет жить больше украинцев, чем в 2011-м (сейчас 27,1% и 24,8% соответственно, было 19% и 17% соответственно).

Отношение к власти

Украинцы стали менее положительно относиться к власти, но чувствовать больше гордости за Украину и активнее участвовать в гражданской жизни. Согласно опросу, 31,9% украинцев говорят, что положительно оценивают рост уважения к власти (в 2011 году таких было 50%).

Кроме того, снизилось доверие к почти всем государственным институтам, кроме Вооруженных сил и Нацгвардии. Также выросла доля тех, кто поддерживает управление страной военными – с 13% до 21,1%. В то же время больше украинцев доверяют бизнесу и другим людям (30,1%, было 23,1%).

Украинцы менее охотно готовы голосовать на выборах в Верховную Раду (55%, было 62%) и местных выборах (50,8%, было 61%). При этом 54,4% считают, что во время выборов проводится правильный подсчет голосов (в 2011-м было 30%). Зато больше опрошенных выступают за расширение возможностей прямого народовластия – в частности для борьбы с ростом цен и поддержания порядка среди приоритетов страны (23,8%, было 18,4%).

Кроме того, опрошенные чаще выбирали ответы, свидетельствующие о росте общественной активности: стало больше желающие участвовать в акциях протеста. А еще больше украинцев готовы защищать свою страну (56,9%, было 40%), гордятся украинским гражданством (82,2% очень или скорее гордятся, было 67%).

Негативные тенденции

Что качается негативных тенденций, то, согласно опросу, меньше украинцев соглашаются, что в детях нужно воспитывать независимость (ныне 35%, в 2011-м было 43%). А больше украинцев поддерживают стереотипы, что университетское образование важнее для мальчика, чем для девочки (24,5%, было 18%) и больший доход женщины по сравнению с мужчиной, "как правило, вызывает проблемы" (30,9%, было 20%).

При этом возросла доля респондентов, которые не согласны с тем, что мужчины являются лучшими политическими лидерами, чем женщины (55,1%, было 48%).

Исследователи заметили, что уменьшилось количество людей осуждающих насилие в семье и насилие в целом, а также получение госпомощи, на которую у человека нет права.

Опрос проходил с 21 июля по 17 августа и охватил 1 289 человек в возрасте от 18 лет по всей Украине (за исключением оккупированных Донбасса и Крыма). Погрешность составляет 2,7% при доверительной вероятности 95%.

"Мировое исследование ценностей" – это долгосрочное сравнительное исследование, которое было основано в 1981 году профессором Рональдом Инглхарта из Мичиганского университета (США). Оно охватывает почти 120 стран/обществ (почти 95% мирового населения). Украина присоединилась к нему в 1999 году и участвовала в исследованиях в 2006 и 2011 годах. Кроме того, в Украине проводилось Европейское исследование ценностей в 1996 и 2008 годах.

Теги: Украина, религия, соцопрос, ксенофобия, насилие, власть
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