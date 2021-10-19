Xiaomi планирует начать выпуск собственных автомобилей в 2024 году

В связи с этим акции компании подорожали на 5,4% – до 22,50 гонконгского доллара (около $3), что является самым большим ростом стоимости с 12 мая.

В Xiaomi не сообщили, будут ли производить автомобили самостоятельно или в партнерстве с существующими автопроизводителями.