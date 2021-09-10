Язык котов, ожирение политиков как показатель коррупции и борьба с тараканами на подлодках. В США объявили номинантов Шнобелевской премии

Из-за пандемии COVID-19 церемония, как и в прошлом году, прошла не в традиционном месте – Гарварде, а онлайн.

Премия по биологии: за анализ языка кошек и способов общения между кошкой и человеком;

Премия по экологии: за использование генетического анализа для выявления различных видов бактерий, которые обитают в пачках выброшенной жевательной резинки, застрявшей на тротуарах в разных странах;

Премия по химии: за химический анализ воздуха в кинотеатрах, чтобы проверить, зависит ли его состав от количества насилия, случаев употребления наркотиков, ненормативной лексики и сексуальных сцен в фильмах, которые там показывают;

Премия в области экономики: за открытие, что ожирение политиков страны может быть хорошим индикатором коррупции в ней;

Премия в области медицины: за демонстрацию того, что сексуальный оргазм может быть столь же эффективным для улучшения носового дыхания, как и противоотечные лекарства;

Премия мира: за проверку гипотезы, что люди стали носить бороды, чтобы защитить себя от ударов по лицу;

Премия по физике: за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы не сталкиваются постоянно с другими пешеходами;

Премия в сфере кинетики: за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы иногда сталкиваются с другими пешеходами;

Премия по энтомологии: за исследование "Новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках";

Премия за транспортировку: за экспериментальное выяснение, безопаснее ли для носорогов перевозить их вверх ногами.

Победители получили трофей, который они должны собрать сами из распечатки PDF, и денежный приз – поддельную банкноту в 10 трлн зимбабвийских долларов.

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Видео: Improbable Research / YouTube