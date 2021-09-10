Язык котов, ожирение политиков как показатель коррупции и борьба с тараканами на подлодках. В США объявили номинантов Шнобелевской премии

Из-за пандемии COVID-19 церемония, как и в прошлом году, прошла не в традиционном месте – Гарварде, а онлайн.
- Премия по биологии: за анализ языка кошек и способов общения между кошкой и человеком;
- Премия по экологии: за использование генетического анализа для выявления различных видов бактерий, которые обитают в пачках выброшенной жевательной резинки, застрявшей на тротуарах в разных странах;
- Премия по химии: за химический анализ воздуха в кинотеатрах, чтобы проверить, зависит ли его состав от количества насилия, случаев употребления наркотиков, ненормативной лексики и сексуальных сцен в фильмах, которые там показывают;
- Премия в области экономики: за открытие, что ожирение политиков страны может быть хорошим индикатором коррупции в ней;
- Премия в области медицины: за демонстрацию того, что сексуальный оргазм может быть столь же эффективным для улучшения носового дыхания, как и противоотечные лекарства;
- Премия мира: за проверку гипотезы, что люди стали носить бороды, чтобы защитить себя от ударов по лицу;
- Премия по физике: за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы не сталкиваются постоянно с другими пешеходами;
- Премия в сфере кинетики: за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы иногда сталкиваются с другими пешеходами;
- Премия по энтомологии: за исследование "Новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках";
- Премия за транспортировку: за экспериментальное выяснение, безопаснее ли для носорогов перевозить их вверх ногами.
Победители получили трофей, который они должны собрать сами из распечатки PDF, и денежный приз – поддельную банкноту в 10 трлн зимбабвийских долларов.
ВИДЕО
Видео: Improbable Research / YouTube
Контекст:
Шнобелевская (Антинобелевская, Игнобелевская – от англ. ignoble, негодный) премия – пародия на престижную Нобелевскую премию. Ее вручают накануне объявления лауреатов Нобелевской премии "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом – задуматься". Премию учредили в 1991 году Марк Абрахамс и юмористический журнал "Анналы невероятных исследований" с целью привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям. Вручают награду настоящие нобелевские лауреаты.