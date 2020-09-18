Украинские ученые получили Шнобелевскую премию – изучали вибрацию червей

Украинские ученые Иван Максимов и Андрей Потоцкий получили Шнобелевскую премию 2020 года в области физики. Список победителей 2020 года опубликован на сайте награды.
Они получили ее а экспериментальное определение того, что происходит с живым дождевым червем при вибрации на высокой частоте.
Физик Максимов и математик Потоцкий работают в Технологическом университете Суинберна в Австралии.
Из-за пандемии коронавируса церемония в этом году проходила онлайн, в качестве денежного приза победителям вручали банкноту Зимбабве номиналом $10 трл.
Шнобелевская премия учреждена в 1991 году, ей награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям.