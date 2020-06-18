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За 10 лет количество беженцев в мире удвоилось – ООН

На конец 2019 года в мире насчитывалось 79,5 млн временно перемещенных лиц, тогда как в 2010 году – около 40 млн, говорится в докладе управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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В мире растет количество беженцев и временно перемещенных лиц, заявили в ООН
В мире растет количество беженцев и временно перемещенных лиц, заявили в ООН
Фото: EPA

По итогам 2019 года количество временно перемещенных лиц в мире достигло исторического максимума – 79,5 млн человек. Об этом говорится в докладе управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По информации ООН, за последнее десятилетие число беженцев удвоилось (в 2010 году насчитывалось около 40,2 млн временно перемещенных лиц), в том числе потому, что им становится все сложнее возвращаться на родину или обустраивать жизнь в новой стране. Так, с 2010-го по 2019 годы в свои страны вернулись лишь 3,9 млн человек, тогда как в 2000–2009 годах домой вернулись около 10 млн беженцев, в 1990–1999-м – около 15 млн. 

Как отметили в управлении верховного комиссара, больше всего людей покидает Демократическую Республику Конго, Буркина-Фасо, Сирию (на эту страну приходится 13,2 млн временно перемещенных лиц), Венесуэлу и Йемен.

В конце XX – начале XXI века количество беженцев в мире оставалось относительно стабильным и не превышало 40 млн человек, сказано в докладе.

Количество временно перемещенных лиц в мире в 2010–2019 годах. Инфографика: unhcr.org
Количество временно перемещенных лиц в мире в 2010–2019 годах. Инфографика: unhcr.org

Теги: ООН, Сирия, Венесуэла, беженцы, Йемен, Конго, Буркина-Фасо, перемещенные лица
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