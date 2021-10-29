За последние 10 лет более 80% убийств журналистов в мире остались безнаказанными – отчет

За 10 лет в мире были убиты 278 журналистов Фото: depositphotos.com

В Глобальном индексе безнаказанности лидируют Сомали, Сирия и Ирак. В десятку стран, где не расследовались эффективно убийства журналистов, вошли, в частности, Мексика, Бразилия, Пакистан, Россия и Индия.

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В 2020 году минимум 22 журналиста стали жертвами мести за их работу, этот показатель вырос в два раза по сравнению с 2019 годом.

"В 2021 году количество убийств близко к прошлогоднему, но политическая нестабильность в Афганистане и других странах с высокими показателями риска затрудняет прогнозирование", – отмечается в отчете.