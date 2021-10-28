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ОБЩЕСТВО

Украинских журналистов могут обязать брать разрешение у людей, которых снимают в общественных местах

Если законопроект будет принят, операторам придется быть внимательнее, чтобы не снять то, что закон трактует чрезмерным
Если законопроект будет принят, операторам придется быть внимательнее, чтобы не снять то, что закон трактует чрезмерным
Фото: depositphotos.com

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №5628 о защите персональных данных, который призван урегулировать законодательство в соответствие с актами Совета Европы и ЕС. Об этом 26 октября написало "Детектор медіа".

Основные положения законопроекта для  издания проанализировал юрист, член Независимого медийного совета Игорь Розкладай.

Статья 11 документа предусматривает, что журналисты должны информировать человека, когда его фотографируют, записывают на видео или аудио в общественых местах и на публичных мероприятиях.

"Это несколько изменяет привычную картину из ст. 307 Гражданского кодекса, предусматривающую активное несогласие самого человека. Теперь необходимо обязательно спрашивать разрешения, прежде чем фотографировать или записывать человека", – отметил эксперт.

Обнародование отснятых материалов возможно, если оно "пропорционально преследуемой легитимной цели, учитывает принцип уважения к сути права на защиту персональных данных и предусматривает надлежащие и соответствующие средства защиты основополагающих прав и интересов субъекта персональных данных". Эта норма приведет к тому, что операторам придется быть внимательнее, чтобы не снять то, что закон трактует чрезмерным.

"Недостаточно артикулирована, по-моему, норма относительно журналистских расследований. Да, сейчас можно выйти из общих принципов общественного интереса, но хотелось бы, чтобы в законе была более четкая норма журналистской видеосъемки с целью выявления общественно важной информации", – считает Розкладай.

В законопроекте расширен понятийный аппарат: в нем в частности прописаны понятия биометрических данных, утечки персональных данных, профилирования, прямого маркетинга.

Контекст:

В конце декабря 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа". Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. Его отправили на повторное первое чтение, но затем в 2020 году зарегистрировали еще два других законопроекта о медиа.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

Ткаченко в интервью, которое вышло 8 мая, сказал, что проект "уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее" и вносить в Верховную Раду. Нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев считает, что парламент примет законопроект в целом не ранее осени 2021 года.

Теги: Украина, журналисты, законопроект, Игорь Розкладай
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