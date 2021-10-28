Украинских журналистов могут обязать брать разрешение у людей, которых снимают в общественных местах

Если законопроект будет принят, операторам придется быть внимательнее, чтобы не снять то, что закон трактует чрезмерным Фото: depositphotos.com

Основные положения законопроекта для издания проанализировал юрист, член Независимого медийного совета Игорь Розкладай.

Статья 11 документа предусматривает, что журналисты должны информировать человека, когда его фотографируют, записывают на видео или аудио в общественых местах и на публичных мероприятиях.

"Это несколько изменяет привычную картину из ст. 307 Гражданского кодекса, предусматривающую активное несогласие самого человека. Теперь необходимо обязательно спрашивать разрешения, прежде чем фотографировать или записывать человека", – отметил эксперт.

Обнародование отснятых материалов возможно, если оно "пропорционально преследуемой легитимной цели, учитывает принцип уважения к сути права на защиту персональных данных и предусматривает надлежащие и соответствующие средства защиты основополагающих прав и интересов субъекта персональных данных". Эта норма приведет к тому, что операторам придется быть внимательнее, чтобы не снять то, что закон трактует чрезмерным.

"Недостаточно артикулирована, по-моему, норма относительно журналистских расследований. Да, сейчас можно выйти из общих принципов общественного интереса, но хотелось бы, чтобы в законе была более четкая норма журналистской видеосъемки с целью выявления общественно важной информации", – считает Розкладай.

В законопроекте расширен понятийный аппарат: в нем в частности прописаны понятия биометрических данных, утечки персональных данных, профилирования, прямого маркетинга.