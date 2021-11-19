"Захороните сами или в мусорку выбросьте". В РФ полицейский предложил выбросить найденные останки репрессированных

23 октября пенсионерка Галина Кишалова намеревалась провести канализацию к своему частному дому в одном из районов Челябинска. Однако в яме, которую выкопал нанятый тракторист, были обнаружены десятки человеческих костей.

Дом Кишаловой располагается на территории бывшего поселка Шершни, в 1930-е годы это был пригород Челябинска. В 1,5 км от дома женщины находится мемориальное место "Золотая гора". В начале XX века на Золотой горе добывали золото, а в годы Большого террора заброшенный рудник использовался для захоронения расстрелянных людей.

После обнаружения останков пенсионерка позвонила в полицию. К ней приехал участковый и составил акт. Всего из ямы достали шесть мешков останков, два из которых забрали эксперты. Когда Кишалова спросила у полицейского, что делать с остальными, тот ответил: "Захороните сами или в мусорку выбросьте".

В дальнейшем эксперты заново перебрали и просеяли всю вынутую землю – уже под присмотром специалиста центра историко-культурных исследований "Астра". Найденные артефакты разложили на земле и сфотографировали. Хозяйке дома вручили требование о приостановлении всех земляных работ "до получения разрешения от соответствующих органов". Женщине сообщили, что экспертиза будет длиться месяц, а по ее результатам решат, будут ли проводить раскопки.