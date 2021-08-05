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Посольство США: Нужно сделать все, чтобы такие преступления против человечности, как сталинский террор, никогда не повторились

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Посольство США: 5 августа мы вспоминаем жертв большого сталинского террора
Посольство США: 5 августа мы вспоминаем жертв большого сталинского террора
Фото: depositphotos.com

Нужно сделать все возможное, чтобы такие преступления против человечности, как большой сталинский террор в СССР, никогда не повторялись. Об этом заявил советник посольства США в Киеве по вопросам прав человека Патрик Кнапп в видеообращении, опубликованном в Twitter дипмиссии 5 августа.

"5 августа мы вспоминаем жертв большого сталинского террора, который начался в этот день в 1937 году с принятием постановления политбюро об антисоветских элементах. В период с 1937-го по 1938 год более миллиона человек были арестованы, отправлены в ГУЛАГи, подвержены пыткам или убиты сталинским режимом. Чествуя память жертв жестокого коммунистического режима, мы должны сделать все возможное, чтобы такие преступления против человечности никогда не повторились", – сказал он.

Контекст:

Большой террор – период массовых репрессий в СССР в 1937–1938 годах.

Теги: Украина, Иосиф Сталин, СССР, посольство США, ГУЛАГ
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