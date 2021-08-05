Посольство США: Нужно сделать все, чтобы такие преступления против человечности, как сталинский террор, никогда не повторились

"5 августа мы вспоминаем жертв большого сталинского террора, который начался в этот день в 1937 году с принятием постановления политбюро об антисоветских элементах. В период с 1937-го по 1938 год более миллиона человек были арестованы, отправлены в ГУЛАГи, подвержены пыткам или убиты сталинским режимом. Чествуя память жертв жестокого коммунистического режима, мы должны сделать все возможное, чтобы такие преступления против человечности никогда не повторились", – сказал он.

Today we remember the victims of Stalin's Great Terror, which began on this day in 1937. As we honor the victims of the brutal Communist regime, we must ensure that such crimes against humanity never happen again. pic.twitter.com/oIHHMI15GH — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 5, 2021