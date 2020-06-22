Защита Бабарико подготовила апелляцию на меру пресечения

Об этом в комментарии ТАСС заявил адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.
По его словам, апелляционная жалоба уже готова и будет подана в ближайшее время.
21 июня Бабарико был заключен под стражу.
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