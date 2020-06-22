Защита Бабарико подготовила апелляцию на меру пресечения

Адвокаты экс-главы "Белгазпромбанка", претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико обжалуют меру пресечения, избранную их клиенту.

Об этом в комментарии ТАСС заявил адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.

По его словам, апелляционная жалоба уже готова и будет подана в ближайшее время.

21 июня Бабарико был заключен под стражу.

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