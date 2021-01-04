Завод "Роскосмоса" собирается делать беспилотные трамваи

Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в структуру "Роскосмоса", в 2022 году намерен собрать беспилотные трамваи.

Усть-Катавский вагоностроительный завод (Челябинская область, РФ; входит в объединенную ракетно-космическую корпорацию "Роскосмос") в 2022 году создаст беспилотный трамвай. Об этом 4 января сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Роман Новиков.

По его словам, техническое задание уже готово, необходимо только закупить составляющие трамвая и приступить к его созданию.

Новиков рассказал, что трамвай сделают в 2022 году. Однако, по его мнению, после создания его ожидают длительные испытания, потому что "система будет настраиваться и дорабатываться".

Он также добавил, что УКВЗ испытал беспилотную систему в рамках размещения и подключения к трамваю.

По его словам, для перевозки людей будут использоваться "современные пятисекционные, низкопольные трамвайные вагоны". Техническое обслуживание будет обеспечивать завод.

"В Сингапуре и крупных европейских городах (таких как, например, Цюрих) уже давно ходят беспилотные пассажирские составы. Беспилотные трамваи – надежный и экологичный транспорт, и в будущем он мог бы прекрасно дополнить существующую в России инфраструктуру пассажирских перевозок", – рассказали в пресс-службе предприятия.

По информации "Интерфакс", гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в 2019 году рассказывал, что на мощностях УКВЗ рассматривается проект создания беспилотного городского трамвая. По его словам, Усть-Катавский трамвай будет стоить примерно 26 млн руб. (около $353 тыс.)