Жена украинского рэпера Картрайта спланировала его убийство – Следком РФ

Марина Кохал, которая, как считает следствие, убила и расчленила своего мужа, уроженца Украины Александра Юшко (он же – рэпер Энди Картрайт), планировала его убийство заранее. Незадолго до его совершения она купила в аптеке медицинский препарат, впоследствии использованный ею для совершения преступления, заявили в Следственном комитете РФ.

В Следственном комитете РФ заявили, что супруга проживавшего в России украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) заранее спланировала его убийство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О смерти Картрайта стало известно 30 июня. По информации правоохранителей, останки тела музыканта хранились в холодильнике в расчлененном состоянии.

О смерти музыканта в полицию заявил юрист, который узнал о случившемся от жены Юшко Марины Кохал, – в разговоре с ним женщина сообщила, что расчленила тело музыканта, который якобы умер от передозировки наркотиков несколько дней назад.

"В ходе расследования уголовного дела следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о том, что обвиняемой убийство было заранее спланировано. Незадолго до его совершения последняя приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ею для совершения преступления. Кроме этого, установлено, что на момент совершения убийства и последующего расчленения тела мужчины мать обвиняемой находилась в указанной квартире", – говорится в сообщении Следкома.

14 октября правоохранители провели обыски, в том числе по месту проживания адвоката обвиняемой, в связи с тем, что ее мать после задержания дочери проживала в квартире защитника. В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные и иные электронные устройства, находившиеся в пользовании матери обвиняемой, а также иные предметы, имеющие значение для следствия, добавили в Следкоме.

Энди Картрайт (настоящее имя артиста – Александр Юшко) родился в 1990 году в Нежине (Черниговская область). Он известен как хип-хоп-исполнитель, баттл-рэпер и резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle. В РФ музыкант проживал без регистрации.

Свой первый альбом музыкант выпустил в 2012 году.