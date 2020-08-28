Жертвами урагана "Лаура" в США стали шесть человек

В США назвали ураган "Лаура", обрушившийся на штат Луизиана, одним из сильнейших в истории страны. Ущерб от стихии подсчитывается.

Жертвами урагана "Лаура", который бушевал в американском штате Луизиана, стали шесть человек. Об этом в своем Twitter сообщил департамент здравоохранения штата.

"Мы с грустью сообщает о смерти шести человек из-за шторма", – говорится в сообщении.

As the state recovers from Hurricane Laura, the Louisiana Department of Health will continue to update the number of verified storm-related deaths. Today, we sadly verify 6 storm-related deaths. — Louisiana Department of Health (@LADeptHealth) August 27, 2020

Агенство Associated Press пишет, что этот ураган – один из сильнейших, когда-либо обрушившихся на США.

Максимальная скорость ветра "Лауры" была 241 км/ч. Только через 11 часов после выхода на сушу "Лаура" окончательно утратила статус урагана и стала тропическим штормом.

Губернатор Луизианы Джон Эдвардс, заявил, что ущерб от стихии пока не подсчитан, но уже ясно, что он будет "колоссальным" – около 900 тыс. домов, заведений и предприятий остались без света, разрушены целые кварталы. Эдвардс добавил, что власти готовились к худшему развитию событий.

Из-за приближения "Лауры" власти эвакуировали более полумиллиона жителей Техаса и Луизианы.